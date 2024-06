Hablan allegados del anciano que fue atropellado afuera de su casa en Quito: “una persona muy querida, y se nos la llevaron”

La mañana del pasado viernes 7 de junio de 2024, Jorge Guano, de 89 años, salió afuera de su casa, a sacudir una alfombra en medio de la calle, en el sector de Rancho Bajo, en el norte de Quito. Como todos lo conocían, siempre limpiaba los interiores y exteriores de su casa. Sin embargo, debido a su edad, no pudo escuchar que un vehículo se aproximaba, por lo que fue atropellado y perdió la vida.

PUBLICIDAD

“Siempre fue una persona muy cuidadosa en el aseso por lo que justo ese rato se puso a sacudir una alfombrita... Entonces se le vio lo que estaba ahí... Al rato que escuchamos la bulla de la señorita Laurita (mujer que corre detrás del sujeto antes de darse a la fuga) salimos todos...”, cuenta Hipatia Carrión, moradora del sector y quien está a cargo de la seguridad del barrio, a Metro Ecuador.

Cuando Jorge fue atropellado, y como se pudo ver en las imágenes, el conductor del vehículo alzó al hombre de la tercera edad que quedó inconsciente como si fuera un objeto y lo puso en el vereda. Asimismo, tiró alado de él la alfombra; y, cuando Laura, otra señora de la tercera edad, lo intentó detener, este aceleró y casi se lleva a la moradora.

Hablan allegados de anciano que fue atropellado afuera de su casa en Quito. Imagen: captura de pantalla

“Se ve lo que viene este carro desde abajo, de la calle principal y se parquea frente a una mecánica que hay ahí... Se le ve lo que se baja, se acerca a la mecánica, no se lo que le habrán dicho que no le pueden hacer ningún trabajo... Entonces regresa al carro, Jorgito ya era una persona que ya no oía bien, entonces, al rato que este hombre retrocede, va muy rápido y no le da tiempo de hacer nada al viejito... Se bajá y como coger un trapo viejo lo bota en la vereda y le lanza la alfombra que también estaba ahí”, narra Carrión.

Hipatia asegura que el sujeto nunca tuvo la intención de ayudar a Jorge. Al momento se sabe que el hermano de la víctima ya formalizó la denuncia.

“Ayúdennos a que se haga justicia porque no debe ser así, debió darle los primeros auxilios y ayudar, porque era viejito, de la tercera edad que se valía por el solo, no era enfermo, ni nada, siempre le gustaba mantener limpio, siempre le gustaba a ayudar a los vecinos... Una persona muy querida, y se nos la llevaron”, agregó la Hipatia Carrión.