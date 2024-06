Lo que hizo Mara Topic para pasar la página de su ruptura amorosa antes del Miss Universo Ecuador

Mara Topic, antes de ser coronada Miss Universo Ecuador, atravesó un duro momento en su corazón. Quien era su novio, la terminó días antes de entrar a la concentración de la organización. Pero eso para ella no fue un obstáculo emocional. Tuvo mayor fuerza y hasta logró su corona. Ello gracias al trabajo mental que ha realizado junto a su psicóloga.

La joven guayaquileña confesó que acude con su terapeuta regularmente, ya que para ella eso es como ir al gimnasio. “Tienes que estar regulando tus emociones y tus pensamientos porque al fin y al cabo, uno puede hacer todo el ejercicio del mundo, ponerse todo el maquillaje pero si esto (la cabeza) no está bien, no vale nada”.

Parte del proceso en que la ayuda su terapeuta es saber enfrentar las comparaciones a las que día a día se enfrenta por el hecho de estar en el mundo del modelaje. Incluso, le ha tocado trabajar hasta sus inseguridades. Entonces contó cómo enfrentó esa ruptura amorosa.

<b>“Mi novio me terminó cuatro días antes de la concentración y eso fue un choque muy fuerte en mí, porque, yo decía ‘¡wow!’. Yo tenía en mi mente (en ese momento) mi plan de vida con él, y yo decía... ‘mi plan de vida sigue’”.</b>

Agregó que así ganara o no la corona del MissUniverso Ecuador, o no, igual su plan era regresar a su casa en Los Ángeles. “Yo decía, qué triste este momento. No sabía cómo regularizar mis pensamientos. Pero ahí estuvo mi psicóloga ayudándome”.

Aportó que los pensamientos destructivos no aportan en nada. “Solo te están estancando en tu salud mental y eso es lo más importante”.