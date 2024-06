Mara Topic habla sobre su hermano: “Antes que se meta en política, ya yo había estado en un certamen de belleza”

La Miss Universo Ecuador, Mara Topic, se refirió al tema repetitivo que le hacen sobre su hermano Jan Topic, quien fue candidato presidencial en las últimas elecciones. El político estuvo la noche de ayer en Machala para apoyar a la reina de belleza que representará al país en México.

En redes sociales no faltaron los comentarios en torno a ellos. Ya que desde antes de la gala final, se sabía que entre las candidatas habían chicas que tienen familiares conocidos en el país, que de hecho una de ellas ya el público daba como ganadora.

Ante esa ola de comentarios, Mara hizo una aclaración ya que ella prefiere que no se le vincule su éxito por la relación que tiene con Jan Topic. Lo hizo en una conversación con medios de comunicación, esta mañana.

También extendió que lo que hagan sus familiares, “no tiene nada que ver conmigo, porque ya yo he llevado la banda de Ecuador a nivel internacional”.

<b>“Yo ya no me llamo Mara Topic, ahora soy Ecuador. Ya no represento ni una familia, nos representamos todos juntos. Así que eso es totalmente aparte y la verdad es que no tiene nada que ver".</b>