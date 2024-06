Ya no existe “riesgo de cortes de luz no programados” en Ecuador

Ya no habrá riesgo de cortes de luz por falta de generación de energía en Ecuador. Imagen: Ministerio de Energía y Minas

El ministro de Energía y Minas, Roberto Luque, informó la tarde de este viernes 7 de junio de 2024, que ya no habrá riesgo de cortes de luz no programados por falta de generación de energía en Ecuador.

“Es la última rueda de prensa porque después de tres semanas sin cortes no programados, hoy podemos decir que el riesgo de cortes no programados ya no existe. Hemos terminados con los cortes por falta de energía”, aseguró Luque.

Según el representante de la cartera de Estado, esto se dio por dos temas importantes: el tema de la condiciones hidrológicas que han mejorados: mantenimiento de centrales, estimulación de lluvia y otros temas que el Ministerio de Energía ha venido trabajando.

Continúa en crisis el sector energético del país

También explicó de que el hecho de que no haya cortes de luz como en abril, no quiere decir que un sector que ha tenido por años falta de inversión y mantenimiento no esté en crisis.

“Eso lo vamos a seguir atacando desde el ministerio y desde todas las instituciones que tienen competencia en el ramo”, señaló Roberto Luque.

¿Qué quiere decir que no habrá riesgo de cortes de luz?

Según Roberto Luque esto responde a las acciones y trabajos que el Gobierno ha venido ejecutando para evitar los cortes de luz programados.

Es así que se refirió a que el Ecuador está a las puertas de un posible estiaje, donde se están tomando las medidas correspondientes y evitar que este posible escenario afecte y así evitar racionamiento de energía.

Luque señaló que el embalse que más regula el tema energético es la de Mazar y está a 10 metros de cotejar su nivel máximo, por lo que se espera que se logre eso a finales del mes de junio.