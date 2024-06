Virgilio Hernández sobre el testimonio anticipado de Daniel Salcedo: “no lo conozco, ni he tenido ninguna relación con él”

El lunes 3 de junio, Daniel Salcedo, procesado por el Caso Metástasis, dio sus testimonio anticipado, donde reveló que sabía toda la trama de corrupción de los jueces de Guayas y el monto que pagó para poder obtener su libertad, esto en el marco del Caso Purga, donde se investiga un entramado de delincuencia organizada en la justicia.

PUBLICIDAD

Salcedo dijo que un abogado de nombre Emilio Bowen le presentó al juez de Manabí, Banny Molina, quien le ofreció sacarlo de prisión. Le había mencionado que enviaría un operador a la Cárcel 4 de Quito para negociar el tema.

Asimismo, que que la persona que llegó fue el abogado Christian Romero, quien se reunió con él y el exvicepresidente Jorge Glas, que también se encontraba en ese prisión.

Salcedo dijo que este abogado le había mencionado que debía pagar USD 150 000 para otorgarle un habeas corpus. Además, le había preguntado a Romero cuánto debía pagar Glas, pero que este le había dicho que eso ya lo tenía coordinado con “Virgilio”. La fiscal, Diana Salazar le preguntó cuál era el apellido de esa persona, y Salcedo dijo que no recordaba bien pero que era algo parecido a “Hernán”.

Daniel Salcedo dio más detalles de los miles de dólares que entregó a funcionarios judiciales como sobornos (Twitter)

Virgilio Hernández se refiere al testimonio de Salcedo

Pese a que Daniel Salcedo no dijo en su testimonio que se trata del actual parlamentario andino, Virgilio Hernández, el militante de la Revolución Ciudadana se pronunció calificó las palabras del hoy procesado como “perversas insinuaciones”.

Mediante un video publicado en su cuenta oficial de X, Hernández dijo lo siguiente: “antes las perversas insinuaciones que han surgido a partir del testimonio del señor Salcedo debo decir categóricamente que no lo conozco ni he tenido ninguna relación con él. Respecto al abogado Romero, en el 2021, frente a la persecución, contratamos una pericia técnica que ayude en nuestra defensa”.

Asimismo, dijo: “y a partir de esa fecha no he vuelto a saber de él. No quiero imaginar en qué oscuros pasillos se tejen los hilos finos o gruesos de estas mentiras. infamias que solo responden al odio, la venganza, la miseria, pero les quiero asegurar frente a las malintencionadas alusiones que son absolutamente falsas y que nunca he gestionado nada para nadie al margen de la ley, menos para obtener beneficios judiciales. Por eso repito lo que suelen decir, que investiguen todo, que investiguen a todos, peros siempre con base a la constitución”.

Aquí las declaraciones: