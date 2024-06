Verónica Abad analizaría bajar el IVA en caso de llegar a la Presidencia de la República

En una reciente entrevista, la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, señaló al medio digital Ecuador Inmediato, que en caso de llegar a la Presidencia, analizaría bajar el IVA.

“Nos subieron el IVA por el tema de la seguridad, hemos pasado cuántos estados de excepción. Sale en ese momento la ministra de Gobierno, ahora del interior, Mónica Palencia, a decir que tenemos el 90% controlado. Seguido de eso sale la señora Jácome que podemos trabajar tranquilos y dormir en paz, y esta semana lo que hubo, lo que vi en mi Cuenca, sicarios en mi ciudad de paz. Eso es de todos lo días”, expresó Abad.

Asimismo, la vicepresidenta cuestiona: “Entonces, ¿para qué nos ha subido el IVA, para qué si ese era supuestamente entre comillas lo que iba a alivianar y total no. La señora Palencia sale a decir que debemos apoyar y donar a la Policía las cosas”.

Sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

Respecto a los del FMI, Abad señaló que en política y gobernabilidad, se tienen que revisar las cosas: “Por supuesto que sí, porque no gobierno para mí, gobierno para la gente, donde está la representatividad, ¿qué dicen las diferentes organizaciones acerca de eso? ¿acaso no es un problema que tenemos todos los ecuatorianos eso de la inseguridad, del hambre de la migración de la falta de empleo? ¿qué es lo que podemos hacer? En Ecuador existe gente técnica y profesional brillante, que no dejamos que esas ideas actúen, más no nuestros egos”.

¿Abad indultaría a Rafael Correa en caso de llegar a la Presidencia?

Por otro lado, en una entrevista con Ecuavisa, la vicepresidenta fue cuestionada si daría o no daría un indulto al expresidente de la República, Rafael Correa, ya que fue sentenciado por el Caso Sobornos, un entramado de corrupción.

“En realidad ahí tiene que funcionar la justicia siempre lo voy a decir... No tengo que contemplar algo, si ya está sentenciado por la justicia. Lo que tenemos que ver es si esa justicia actuó bien o actuó mal, porque yo me voy a referir al tema de la justicia”, dijo Abad.