Critican a Alondra Santiago por usar parte del Himno Nacional en canción que se viralizó en redes

La periodista Alondra Santiago se volvió tendencia en X tras publicar un video donde entona una canción criticando al Gobierno de Daniel Noboa y usa partes de Himno Nacional.

“Salve oh Patria, ¡mil veces! Oh Patria! Gloria a ti! Gloria a ti!. Este es nuestro himno, pero el presidente no puede ni cantarlo, ni siquiera se lo aprende. Solo le interesa lucir más alto, pero para gobernar no le alcanzan los zapatos”, es como inicia la canción.

Críticas en redes sociales

La letra de la canción usa dos partes del Himno Nacional, lo cual ha causado un rechazó en los internautas.

“Esto es una puñalada a Juan León Mera”.

“Me parece súper mal que uses una pequeña parte del himno para burlarte del presidente. Siento que está mal”.

“Todo puede ser, yo siempre he respetado que no estemos de acuerdo en algunos temas, pero por favor, respetar el Himno Nacional y todos los símbolos patrios del Ecuador, esto no lo pedimos, lo exigimos”.

“No había escuchado esto y ahora entiendo el porqué de la indignación de muchos. Y les doy la razón, podría hacer cualquier canción burlándose de lo que qu e ría, pero se está burlando también de un símbolo Patrio y eso sí que fue un craso error”.

e “El Himno Nacional de cualquier país del mundo es un símbolo que implica respeto”.

Son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de la canción. Incluso, un grupo de estudiantes acudió a la Fiscalía General del Estado en Guayaquil pidiendo respeto al Himno Nacional.