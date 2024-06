Las estrellas de 'Trying' hablan de la cuarta temporada y de cómo la historia se expande para sus personajes.

A lo largo de las tres temporadas de la comedia dramática de Apple TV+ “Trying”, el público ha visto a Nikki (Esther Smith) y Jason (Rafe Spall) en el viaje de tener un bebé, luego adoptar un niño, y luego terminar con hermanos a su cargo, y en el camino los muchos desafíos y momentos de esperanza que se han tejido en el medio. Ahora, en la cuarta temporada, la trama da un salto en el tiempo y Nikki y Jason son padres de una adolescente (Princess) y un niño de 11 años (Tyler), y la historia sigue creciendo junto con su familia.

Para profundizar un poco más en la expansión de la serie y en lo que les espera a Nikki y Jason esta temporada, tanto Smith como Spall se sentaron a charlar más sobre la cuarta temporada de “Trying”.

P: En esta temporada vemos una gran expansión de la serie a través de las localizaciones y el desarrollo de los personajes. ¿Qué nos puede adelantar de sus personajes y de lo que les espera?

Spall: El factor principal es que hemos saltado seis años de la tercera a la cuarta temporada, algo poco habitual en las comedias dramáticas. Ahora son padres de un adolescente y un niño de 11 años. Una de las cosas que hay que hacer para mantener una serie de televisión es abrirla y profundizar en las historias y los sentimientos de los demás personajes, y tenemos la gran suerte de contar con un elenco de personajes pintorescos, interesantes y cercanos.

Eso es lo que Andy (Wolton) hace tan bien: incluso personajes que podrían ser bastante generales, él consigue que sientas cosas por ellos. Y los actores que los interpretan, como Siane Brooke, que interpreta a Karen, y Darren Boyd, que interpreta a Scott. Y también Jim Broadbent está en esta temporada, así que ahora tenemos un ganador del Oscar en la cuarta temporada.

Smith: Creo que en términos de la historia de la adopción y de ser padres de niños adoptados, se plantean muchos retos en esta serie porque tener a una adolescente que quiere explorar de dónde viene y encontrar a su madre biológica, es algo muy importante de mostrar porque es real para mucha gente.

Así que para ella, creo que crea una tensión realmente difícil de querer lo mejor para su hija. La quiere tanto y realmente se preocupa por ella y quiere protegerla, pero (la temporada) también le hace temer constantemente que le quiten a sus hijos. Ha sido muy interesante explorar este aspecto en la serie.

P: En la serie, pasas de intentar adoptar, a adoptar niños y ahora a ser padres de adolescentes en 4-5 años. Desde la perspectiva de un actor, ¿cómo es esa progresión?

Spall: Supongo que sobre el papel sería bastante difícil, pero en realidad no lo es porque el guión es muy bueno. Y aunque como actor tengas que rellenar los espacios en blanco de lo que ha sucedido, tu mayor deber es aparecer y encontrar la verdad de la escena que estás interpretando ese día. Hablando desde mi propio punto de vista, ¿dónde están los chistes en primer lugar? ¿Dónde tengo que ocupar esos chistes de forma que parezca que no lo hago? Ahí es donde entra el tecnicismo.

Pero también, ¿cómo hacemos que esta escena sea lo más viva y real humanamente posible? ¿Y cómo entretejer tanta realidad en esto? Porque creo que una de las cosas más importantes de la comedia es que, por muy descabellada que sea la broma que estás representando, tienes que encontrarle la lógica y la realidad. De lo contrario, el público no se lo creerá. Andy hace un gran trabajo con eso y con la escritura. Pero ese es el reto de la interpretación. Cómo hacerlo lo más real, divertido y, si es necesario, conmovedor posible. A eso dedico toda mi energía.

Smith: Lo has dicho perfectamente, también sería muy difícil mostrar de alguna manera todo lo que podría haberles pasado en esos seis años dentro de ese momento. Así que sí, completamente de acuerdo. Es sólo lo que se te presenta en ese día. Y también porque Andy, que es tan brillante, siento que los guiones están llenos de todo eso de todos modos, y es como si estos personajes hubieran madurado de forma natural, así que no me pareció tan difícil.

P: Para la gente que ve la serie y conoce la dinámica de las relaciones adoptadas, ¿qué espera que se lleven? Y, por otro lado, para la gente que no ha vivido esa experiencia, ¿qué espera que muestre “Trying”?

Smith: Espero que muestre a la gente que no lo ha vivido cómo es realmente ese proceso y que no es algo rápido, fácil y sencillo. Es algo sobre lo que he aprendido mucho haciendo el programa, y espero que informe a la gente en ese sentido. Y creo que para la gente que está pasando por ello o que lo ha vivido, espero que hable (del hecho) de que hay tanta gente que está pasando por esa experiencia.

Me parece que no se habla mucho de ello. Me imagino la sensación de ser la única persona en todo el mundo que pasa por eso. Y, sobre todo, cuando puede ser un proceso duro, que la gente se sienta vista y menos sola.

Spall: Eso es. Al sentir que tu experiencia está siendo representada, te sientes visto. También hay mucha alegría, belleza y asombro, y es algo maravilloso. Y el mensaje es que las familias tienen muchas formas y todas son tan valiosas, tan hermosas y tan jodidas como las demás”.

Puedes ver los nuevos episodios de la cuarta temporada de “Trying” en Apple TV+ todos los miércoles.