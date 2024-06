Ciudadano fue víctima de violento asalto en la Av. Simón Bolívar: “fui golpeado, en el piso me tenían amenazado”

El pasado domingo 19 de mayo de 2024, Santiago salió de su casa en su vehículo y tomó la Ruta Viva para salir a la Av. Simón Bolívar en sentido sur, en dirección a Tambillo para encontrarse con un grupo de conocidos e ir a hacer montañismo, como lo solía hacer los fines de semana.

PUBLICIDAD

Sin embargo, en el intercambiador, mientras conducía, cayó en un cráter que había en la vía y la llanta de su vehículo explotó. Una vez que alcanzó a llegar a la Av. Simón Bolívar se orilló a la derecha, y fue ese momento cuando dos sujetos aprovecharon para asaltarlo.

“Fui golpeado, en el piso me tenían amenazado, me rompieron la cabeza con golpes. Producto de esto me quitaron mis pertenencias, abrieron el vehículo, se llevaron todo lo que es mi equipo de montaña”, contó a Metro Ecuador en una entrevista.

Recuerda que los dos antisociales tenían entre 25 y 45 años. Después de tomaron los objetos, el delincuente más joven le hizo una herida en el pecho con un cuchillo: “me dejaron herido en el piso y luego huyeron en un vehículo de color entre abano y dorado, y se fueron en sentido sur norte”, agregó.

Ciudadano fue víctima de violento asalto en la Av. Simón Bolívar. Imagen referencial (Paul Bradbury/Getty Images)

Santiago tenía consigo su teléfono todavía, debido a que el pantalón que llevaba puesto, tenía mucho bolsillos, por lo que llamó por reiteradas ocasiones llamó al ECU911, sin embargo, la emergencia no fue atendida: “no recibí ayuda, como se llevaron la llaves del carro, estaba herido, no podía hacer nada, llamé a mis familiares, quienes llegaron inmediatamente y me auxiliaron”, señala Santiago.

Fue ingresado de emergencia al hospital

Fue atendido en el Hospital Militar, donde le diagnosticaron un cuadro muy complicado y fue operado de emergencia el día domingo y fui operado antes del medio día.

“A Dios gracias todo salió bien. Estuve hospitalizado hasta el jueves (cuatro días). Estuve co tubo de drenaje, tanto en el pecho para la sangre que se había introducido... Pese a todo tuve una recuperación muy buena... Todo el personal del hospital muy impecable, agradezco de verdad”, dijo Santiago.

PUBLICIDAD

Debido al asalto que sufrió la mañana del domingo 19 de mayo su salud estuvo comprometida, hasta que se recuperó y ya fue dado de alta.

Asimismo, formalizó la denuncia en la Fiscalía, donde aseguró que no colocaron toda la información que proporcionó, es decir los detalles, sino que se trató de ‘asalto con violencia’: “me dejó un mal sabor de boca eso... Supondría, que algún momento un fiscal me será asignado y me harán las preguntas necesarias o algo así”.