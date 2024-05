Todos de padres diferentes: Mujer tiene 20 hijos y dice que ve la maternidad como un negocio

Una mujer colombiana de 39 años, Marta, que espera a su hijo número 20, asegura que no se arrepiente de nada y que ve la maternidad como un negocio. Asegura que el Estado le paga un bono por cada uno de los niños, todos de papás distintos. Todo esto obviamente se ha vuelto viral.

La joven que grabó el video que finalmente comenzó a circuar en redes sociales le preguntó a la mujer, en avanzado estado de gravidez: ¿el papá de los niños?”. “No sé, son de diferentes papás. Pero son de esos padres irresponsables”, respondió.

En cuanto al bebé en gestación, precisó que “la verdad es que yo me fui de rumba, me gustó un muchacho y la verdad es que no sé ni dónde vive y tampoco me interesa”.

Mostró la casa en donde vive y se puede apreciar el poco espacio que hay para todos, y por otro lado, quien le hacía las consultas le preguntó cómo se las arregla con el cuidado de todos. “Los más grandes me ayudan con los más chicos”, contó.

“La maternidad como un negocio”

En cuanto a satisfacer las necesidad de sus hijos, la mujer confesó que “ellos ya están acostumbrados, cuando hay poquito se come poquito”, reveló.

Sobre la posibilidad de seguir teniendo más hijos, aseguró que “los que el cuerpo me dé, porque las chicas que tienen 12/13 años ya se empiezan a ir, son unas señoritas y se van y me quedo sin las ayudas”, dijo.

En cuanto a la maternidad, precisó que la ve “como un negocio”. “Yo esto lo tomo, mami, como un negocio. La verdad es que, como el Gobierno me ayuda por cada niño, entonces yo recibo un dinerito por cada niño”.

“Yo me arrimo a los políticos, a los concejales, les pido y ellos me dan (...) Me hago dos millones de pesos por mes. Usted dirá que dos millones es mucha plata, pero no es porque tengo que contar las comidas y todo”, sentenció.

Consultada sobre su próximo marido o padre de sus futuros hijos, Marta aseguró que si el hombre quiere responder por todos los hijos, “bienvenido sea, sino, no me interesa”.