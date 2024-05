Dueños de un café libro del norte de Quito denuncian amenazas de muerte

Los propietarios de un café libro ubicado en el sector de La Mariscal, al norte de Quito, recibieron amenazas de muerte luego de que un sujeto ingresara al local y les dijera que “estaban en la lista de ‘Los Lobos’”.

PUBLICIDAD

Jorge Santtori comentó a este diario que la noche del 28 de mayo de 2024 se encontraban atendiendo con normalidad en el negocio, cuando un individuo ingresó y les indicó que estaban en la lista de ‘Los Lobos’ y que los iban a matar y quemar los libros.

“Nos han amenazado de muerte las personas que venden droga, ellos se sienten atacados porque nosotros somos un foco de paz, de civilización, en este mundo cada vez más caótico. Nos dijeron que debemos cerrar el café libro porque sino nos van a atacar”, se escucha en un video subido a plataformas digitales.

Asimismo, Santtori indicó que los vecinos del sector le han comentado que existe un vehículo de color azul en el que se movilizan algunas personas que los vigilan, les toman fotos y están siguiéndoles la pista para, presumiblemente, realizar un atentado contra el local.

“Ayúdennos, por favor. Nosotros somos el único local abierto en la Amazonas que un día fue el corazón de La Mariscal, el corazón de Quito, y hoy tristemente nos vemos amenazados por estas personas que consumen y venden droga”.

Necesitan más apoyo de las autoridades

La amenaza sería motivada por las constantes denuncias que se han hecho a los microtraficantes de droga del sector, quienes incluso expenderían las sustancias en los bajos del Ministerio del Interior, ubicado a una cuadra del local.

“Existen malos elementos en la Policía pero también tenemos a varios que han sido nuestros ángeles de la guarda; no podemos generalizar. A veces llamamos al ECU 911 hasta 10 veces diarias, luego llega la Policía, dispersa a estos sujetos y se hacen los locos. Quisiéramos estar más unidos con los vecinos ya que unos pocos elementos de la Policía, no todos, no hacen nada”.

El negocio cumplió hace poco su primer año en el sector y decidieron ubicarse allí debido a que consideran que es un sector olvidado y que tienen una responsabilidad social con la ciudad.

“Yo sé que me puede ir bien en otro lugar, pero de lo que se trata es que esta gente abandone nuestro barrio, nadie nos lo puede quitar. Todo esto no impide que este barrio sea hermoso y signifique una razón para pelear. Amamos al país y la manera de demostrarlo es justamente poner un espacio cultural de lectura donde la gente pueda tener paz. La Amazonas no es territorio de las mafias, es territorio de los quiteños”.