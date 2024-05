“¿Cómo dice que dijo?”: tiktoker revela que le ofrecieron ser niñera de un joven de 23 años porque era muy “tímido”

En las redes sociales se pueden encontrar historias de todo tipo y ésta, la de una tiktoker que reveló que una familia le pidió ser niñera de su hijo, pero de ¡23 años!

En su cuenta de TikTok, la venezolana Verónica Vanessa comenzó contando una de las propuestas más extrañas que le han hecho en Estados Unidos, desde que trabaja como niñera.

“Una vez me llegó una solicitud de una familia que me estaba diciendo que me iban a pagar 35 dólares la hora (...) Cuando yo en ese momento ganaba 18 dólares la hora (por cuidar niños)”, partió contando la joven.

Es decir, una oferta demasiado tentadora, por lo que llegó hasta la casa de la familia, para conocer más del trabajo y ultimar los detalles y beneficios, como una membresía en un gimnasio, el pago de la bencina y también un seguro médico.

Y no era niño...

“Me dijeron ‘bueno, nuestro hijo es un niño muy tímido, no es muy conversador y eso nos preocupa mucho, pero es un buen muchacho. Es un niño muy inteligente, escucha todo lo que tú le dices’”, dijo la influencer, que ya no daba más de la curiosidad sobre la edad de este hijo.

Hasta que llegó la confesión: “Me dijeron ‘tienes que ir al gimnasio con él’. Y yo ‘¿qué edad tiene el niño?’. ‘bueno, no es un niño, tiene 23 años’”, contó sobre la respuesta de estos desesperados padres.

Verónica les consultó si el joven tenía algún tipo de discapacidad. “Me dijeron ‘no, no tiene ningún problema, solo que es muy tímido, nunca ha tenido novia y eso nos preocupa. Pensamos que si tú trabajas con nosotros, él capaz se animé a abrirse un poco más’. Yo quedé sin palabras”, añadió.

“Les dije ‘gracias por la oportunidad, por todos los beneficios, pero realmente no estoy interesada. No es el tipo de trabajo que pensaba, honestamente yo pensaba que era un niño pequeño. Yo soy niñera de niños pequeños, no sabía que había niñeras para jóvenes, adolescentes, adultos”, sentenció.

