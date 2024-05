“Ya hay mucha mariconería”: papa Francisco sobre seminaristas homosexuales en la iglesia católica

El papa Fancisco, sumo pontífice de la iglesia católica, le solicitó a los obispos italianos no ordenar a sacerdotes homosexuales, ni admitir en los seminarios a personas de esta orientación sexual. Según informaron medios italianos, el pedido lo hizo en un encuentro a puerta cerrada, pero se abría filtrado la información que ha causado polémica por los términos que utilizó para referirse a la comunidad LGBTIQ+. ¿Qué dijo el papa Francisco? Le contamos.

Según informaron, asistentes al encuentro aseguraron que el papa Francisco, en un tono coloquial dijo: “creo que hay demasiada mariconería en ciertos seminarios”. Además, aseguran que pidió que acompañen con respecto y delicadeza a los candidatos a sacerdote rechazados por su orientación sexual ya que, según dicen, Francisco cree que es mejor que no entren en los seminarios y no se conviertan en sacerdotes.

Desde Italia también han dicho que todo debe ser un mal entendido y que el papa al ser argentino, y no tener el italiano como lengua nativa, no es consciente de que la palabra italiana ‘frociaggine’, que en español traduce ‘maricón’, es muy ofensiva en esa lengua. Además, aseguran que la confusión también se pudo dar porque Francisco habla el dialecto piamontés y no el italiano.

La Iglesia Católica prohíbe la homosexualidad en los seminarios

De igual forma, se sabe que lo que dijo el papa coincide con lo establecido por el Vaticano en 2005, y ratificado por el propio Francisco en el 2026, en donde se asegura que, “la Iglesia no puede admitir al seminario y a las órdenes sagradas a quienes practican la homosexualidad, presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas o sostienen la así llamada cultura gay”.

Estas ordenes del Vaticano en las que le exigen a los seminario no aceptar ni ordenar a personas homosexuales es, según dicen, “para situarse en una relación correcta con hombres y mujeres, desarrollando en él (el sacerdote) un verdadero sentido de la paternidad espiritual en relación con la comunidad eclesial que le será confiada”.