La Casa de la Música y la Universidad de Massachusetts presentan el Festival Juntos en la Mitad del Mundo, un encuentro musical único con la extraordinaria participación de la Banda Sinfónica de la Universidad de Massachusetts, la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito y la Banda Sinfónica del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, bajo la dirección del Dr. Matthew Westgate, el Maestro Edison Gualotuña y el Maestro Cristian Naranjo Reino.

El programa preparado para esta velada incluye obras del repertorio clásico, latinoamericano y ecuatoriano como Libertango de Astor Piazzolla, Angels in the Architecture de Frank Ticheli, el estreno de la obra Cotopaxi del famoso compositor y saxofonista brasileño Felipe Salles, entre otras. Además, por primera vez en el país, las tres bandas sinfónicas se unificarán para interpretar la Sinfonía No. 4 de David Maslanka.

En esta ocasión, participarán como solistas la destacada soprano Vanessa Valladares y el saxofonista brasileño reconocido a nivel mundial, Felipe Salles.

Esta es una propuesta innovadora que integra a talentosos músicos de Estados Unidos y Ecuador con el fin de intercambiar conocimientos en el ámbito musical. Además, en el marco del Festival Juntos en la Mitad del Mundo y como parte del programa de responsabilidad social de la Casa de la Música, en el transcurso de la semana se ofrecerán clases maestras gratuitas para impulsar el desarrollo académico de músicos locales.

Festival Juntos en la Mitad del Mundo, con la Banda Sinfónica de Massachusetts (Cortesía)

El concierto se llevará a cabo el viernes 31 de mayo a las 19h30. El público puede adquirir sus entradas en boletos.casadelamúsica.ec. Aplica descuentos para personas de la tercera edad, menores de edad y personas con discapacidad. Este proyecto musical y académico es impulsado por la Casa de la Música y cuenta con el apoyo de la Fundación Teatro Nacional Sucre, Bomberos Quito y Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador.

Sobre la Banda Sinfónica de la Universidad de Massachusets: Es un conjunto dedicado al estudio y creación musical, que enfatiza el desarrollo de habilidades de interpretación individual y en conjunto y, al mismo tiempo, explora una variedad de estrategias de enseñanza, experimentando oportunidades de interpretación con un amplio repertorio.