¿Cómo hablarle a la Inteligencia Artificial (IA) desde su celular?

En un mundo cada vez más dominado por la tecnología, la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en un actor omnipresente. Desde los celulares hasta los automóviles, la IA está presente en la vida de formas cada vez más profundas.

“AI Prompter” es el nombre otorgado al lenguaje que se debe utilizar para interactuar correctamente con la Inteligencia Artificial. Este debe ser claro, conciso y respetuoso. Debe basarse en la comprensión mutua y la colaboración.

Solo así se podrá aprovechar al máximo el potencial de la IA. Servinformación, partner de Google, ha recopilado algunos de los prompts más útiles y prácticos con los que usted podrá empezar a interactuar con Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, que ahora también podrá descargar como app en Google Play Store, pues anteriormente esta IA solo podía usarse con navegadores de escritorio.

Verónica Henao, Business Developer Representados de Servinformación resalta que no se puede olvidar que la IA no es humana, por lo que no tiene las mismas experiencias, conocimientos o emociones que los humanos y eso hace que sus respuestas sean concretas.

La IA es literal

No entiende el sarcasmo, las metáforas o el lenguaje informal. Así que para interactuar con ella deberás ser claro y directo en su comunicación. La IA está en constante aprendizaje, así que entre más interactúes con ella, mejor la entenderás.

Consejos para usar Gemini para Workspace

Utilice lenguaje natural: Escribe como si estuviera hablando con otra persona. Expresar pensamientos completos en oraciones completas.

Sea específico y repita. Dígale a Gemini para Workspace lo que necesita que haga (resumir, escribir, cambiar el tono, crear). Proporcione el mayor contexto posible.

Sea conciso y evite la complejidad. Exprese su solicitud en un lenguaje breve, pero específico. Evite la jerga.

Conviértalo en una conversación. Ajuste sus indicaciones si los resultados no cumplen con sus expectativas o si cree que hay margen de mejora. Utilice indicaciones de seguimiento y un proceso iterativo de revisión y refinamiento para obtener mejores resultados.

Hay cuatro áreas principales a considerar al escribir un mensaje eficaz. Aunque no es necesario que use los cuatro, tenerlas en cuenta le ayudará a obtener mejores respuestas:

Persona

Tarea

Contexto

Formato.

A continuación, algunos ejemplos de los Prompts más eficaces con los que usted podrá sacarle mucho provecho a Gemini al usar Workspace.

Servicio al cliente: Lo primero que deberá hacer, será abrir un nuevo documento de Google y para solicitar la ayuda de Gemini hacer clic en Extensiones - “Ayúdame a escribir”. Un prompt correcto que usted debería escribir podría ser:

Borradores de plantillas para tres tipos diferentes de comunicación con el cliente. Cree una plantilla para correos electrónicos de disculpas, mensajes de confirmación de pedidos y notas de agradecimiento para clientes leales. Mantenga cada plantilla en un párrafo y utilice un tono amigable. (Gemini en Docs)

Ejecutivos y emprendedores: Abra Gemini en el buscador de Google y escriba por ejemplo el siguiente prompt:

Redacte un correo electrónico para [líder del proyecto] informándoles que no estaré en la reunión debido a un asunto urgente. Ayúdenme a escribir dos párrafos edificantes para los empleados que acaban de terminar un trimestre desafiante. Soy el director de operaciones de una empresa mediana. Organice una reunión trimestral con toda la empresa. Pídales que tomen notas detalladas y se aseguren de que el equipo tome una decisión sobre [tema clave] además de asignar la propiedad del informe post mortem a [colega]. (Gemini en Gmail)

Recursos humanos: Para acceder solo deberá abrir el archivo de Google Sheets donde va a trabajar y solicitar a Gemini “Ayúdame a organizar.” Usted podría usar el siguiente prompt.

Cree una tabla que describa el cronograma de la primera semana de un nuevo empleado, incluidas reuniones clave, sesiones de capacitación y presentaciones. Proporcione una columna para los contactos clave y el nivel de prioridad (bajo, medio, alto) para cada actividad. (Gemini en Sheets)

Marketing: Usted puede abrir Gemini en el buscador de Google y escribir por ejemplo el siguiente prompt:

Crear una imagen de un avión volando sobre las nubes sobre montañas y ríos durante el amanecer que pueda utilizar en la campaña de marketing para promocionar mi empresa de viajes. (Gemini en Slides).

La interacción con la Inteligencia Artificial, como Gemini, requiere un enfoque claro y directo en la comunicación. Al utilizar lenguaje natural, ser específico y conciso, se puede aprovechar al máximo su potencial en diversas áreas, desde servicio al cliente hasta marketing. La comprensión de su naturaleza literal y su constante proceso de aprendizaje son fundamentales para una interacción efectiva.