Si tienes entre 25 y 35 años y un emprendimiento, Estados Unidos abre oportunidad para emprendedores ecuatorianos

El Gobierno de los Estados Unidos invita a personas de entre 25 y 35 años de edad, que hablen inglés, y que tengan un negocio desde hace dos años, a postularse a la Iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas (YLAI, por sus siglas en inglés), hasta el 5 de junio.

YLAI es el programa insignia del Departamento de Estado de los Estados Unidos para empresarios emergentes y líderes empresariales del hemisferio occidental. El programa se enfoca en fomentar las habilidades y el espíritu emprendedor de jóvenes líderes. Los empodera para que fortalezcan su capacidad de lanzar y promover sus ideas empresariales, y contribuir con el desarrollo social y económico de sus comunidades.

Los participantes realizarán prácticas profesionales de cuatro semanas, y colaborarán con empresas y organizaciones de los Estados Unidos para aprender, compartir conocimientos, desarrollar sus habilidades comerciales y crear redes.

Juan David Gómez participó en YLAI en 2022. Para este ex becario, el programa fue una oportunidad increíble de acelerar su crecimiento como emprendedor de Waykana.

“Tuve la oportunidad de conectarme con otros jóvenes empresarios de Latinoamérica y mentores en Minnesota que me abrieron la mente y me permitieron pensar en tener un mayor crecimiento. Gracias a los amigos que ahora considero compañeros de emprendimiento de vida, he podido tomar mejores decisiones y abrir mercados para nuevos proyectos o ser parte del Board of Directors en la Comisión Fulbright Ecuador. La comunidad YLAI dura para toda la vida y estoy seguro de que vienen años con muchas oportunidades y colaboración en la región”.

Con YLAI, los participantes podrán impulsar el éxito de sus proyectos sociales y comerciales, y desarrollar planes de acción para ejecutar una vez que regresen a sus países. Esta experiencia les ayudará a crear contactos, construir redes y asociaciones duraderas para atraer inversiones y apoyo a sus proyectos de emprendimiento.

“Tuve la oportunidad de sumergirme en un ambiente vibrante y enriquecedor. Desde Houston, donde compartí ideas y proyectos con 280 emprendedores de Latinoamérica y el Caribe, hasta Phoenix, donde hice una pasantía en una organización social increíble, en un Centro de Negocios para mujeres. YLAI no solo me brindó la oportunidad de expandir mi red profesional, sino que también me conectó con una comunidad solidaria de emprendedores comprometidos con el éxito mutuo”, cuenta Camila Izquierdo, ex becaria 2024.

YLAI cubre el viaje de ida y vuelta; cobertura médica limitada por accidentes y enfermedades; vivienda y alimentación. Pueden postular jóvenes que tengan emprendimientos de todo tipo, incluidos bienes y servicios como restaurantes, salud, tecnología, música, cine, entre otros; siempre y cuando tenga un impacto social.

Desde el lanzamiento del programa, en 2015, más de 1.000 emprendedores en América Latina, Canadá y el Caribe son parte de esta red de ex becarios YLAI, incluidos 68 ex becarios de varias ciudades del Ecuador: Quito, Guayaquil, Manta, Saraguro, Cuenca, Loja, Riobamba, Santo Domingo y Ambato. Estos ex becarios mantienen activa la red de ex becarios donde implementan proyectos relacionados a la prosperidad económica de futuras generaciones.

Para los Estados Unidos apoyar el emprendimiento es muy importante pues es un vehículo para el crecimiento y desarrollo económico de los países. YLAI es parte de los esfuerzos de la Misión Diplomática de los Estados Unidos para contribuir al desarrollo de un ecosistema de emprendimiento en el Ecuador y de uno de sus objetivos principales que es la prosperidad económica.

Para más información sobre la iniciativa, hacer click en: https://ylai.state.gov/es/becarios/

Para aplicar, ingresar en: Young Leaders of the Americas Initiative Online Application