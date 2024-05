“Pega un grito y se desploma”: Amigo de Omar Geles narró los últimos momentos del cantante tras partido de tenis

Omar Geles, autor del éxito ‘Los caminos de la vida’ falleció este martes a los 57 años en la Clínica Erasmo de Valledupar. El colombiano sufrió un problema cardíaco mientras hacía deporte, estaba jugando tenis. Uno de los amigos que estaba con él ese momento contó los últimos momentos del cantante.

PUBLICIDAD

Se trata de Guillermo Ortiz, arcodionista de ‘Los Diablitos’, él estaba con Geles disfrutando del deporte entre amigos.

“Estaba todo normal, estábamos disfrutando de un partido normal y él estaba activo, Osmar también, de pronto el pega un grito y cae al piso. Nosotros salimos inmediatamente a auxiliarlo y procedimos a llevarlo hacia la camioneta, a mita de camino, empezamos a reanimarlo con Osmar y alcanzó a vomitar pero siempre hacia así como Oh oh, cuando uno está tratando de respirar y lo montamos a la camioneta. Faber y yo lo trajimos aquí a la clínica, yo le traía los pies cargados, antes de llegar a la cínica, el hizo como un impulso que le escuche un ruido como cuando uno puja muy duro y yo le decía ‘master master ¿cómo esta?’. En ese momento uno se dispone a orar y pedir a Dios que no suceda lo inesperado”, narró al medio Canta vallenato.

Instagram Omar Geles Omar Geles: decretan día de duelo en Cesar y así será velado el artista vallenato.

Lo que dijo el escolta de Omar Geles

El escolta de Geles, Faber Galván, también estuvo en el lugar. “Llegamos a las 5 de la tarde. Él se quedó en la camioneta esperando a Ósmar Pérez, con quien iba a tener un partido de tenis”, dijo a la FM.

“Pega un grito y cuando lo vemos que se desploma y cae de espaldas. Corrimos a ayudarlo, Ósmar Pérez le da reanimación (...) Lo subimos hasta la piscina, lo pusimos boca abajo. Lo montamos a la camioneta y lo más rápido que pude lo llevamos a la clínica”, dijo.