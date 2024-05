Henry Bustamante se quiebra en llanto tras revelar una íntima confesión en programa en vivo

El presentador del programa, En contacto, Henry Bustamante, hizo una íntima revelación en vivo sobre su vida personal y no aguantó romper en llanto. Durante el segmento culinario del programa de Ecuavisa demostró sus habilidades en la cocina, conocimientos que los ha adquirido en su actual formación en la Escuela de los Chefs.

Al preguntarle por qué le emocionaba tanto estar ahí, respondió: “Es una meta netamente emotiva, mis hermanos cocinan súper rico y yo he ido viendo. Somos numerosos y tengo ese anhelo de sorprenderlos con un menú, que quizás me cuesta a mí en su momento llevarlos a un restaurante y que pidan lo que ellos quieran y que la cuenta sea astronómica; me encantaría llegar yo, como chef, y sorprenderlos con algo delicioso o con sabores que quizás nunca hayan probado”, dijo mientras su voz se quebraba.

Las reacciones no se hicieron esperar, “Que lindo es llorar cuando se trata de la familia”, “Que lindo es llorar de la emoción”, “Es bonito verte ser tan sincero es usted un ejemplo a seguir todo lo que sea para superar”, “Adelante Henry”, fueron algunos de los mensajes que recibió en el video publicado en la cuenta de Instagram de En Contacto.

Hace unas semanas publicó una imagen con su uniforme y la descripción: “Cada vez más enamorado de lo nuevo”.