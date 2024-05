Guayaquil: Sube el pasaje de la Metrovía a 0,30 y 0,45 centavos

El alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez ha explicado que, debido a la falta de consenso y la negativa de los transportistas del SITU, se ha propuesto convertir el servicio de transporte urbano convencional en un servicio opcional. En ese sentido, ha anunciado que el pasaje de la Metrovía sube a $0,45 al igual que los buses ejecutivos (con climatización progresiva, WiFi y sistema de recaudo), y el costo del transporte popular se queda en $0,30.

PUBLICIDAD

De esta manera el ciudadano tendrá la opción de escoger el servicio de acuerdo con las categorías detalladas. “Esperé a los transportistas para que se suban en nuestro sistema de tarjeta única, no han querido, entonces yo ya no voy a trabajar con ellos”, mencionó el edil.

Dijo, además, que está claro que con la tarifa actual no es posible incorporar nuevas unidades. “En 17 años, que se cumplen este año, el sistema Metrovía no se ha renovado porque los números no alcanzan. Pero eso ya todos lo sabemos”, explicó.

Según el alcalde, la realidad actual del transporte en Guayaquil muestra que el sistema Metrovía está en necesidad urgente de renovación. En cuanto al Sistema Metrovía, se otorgará un Plan de Aporte Social al costo del pasaje de acuerdo con una evaluación previa, donde se estimará principalmente el nivel de vulnerabilidad del usuario. Este plan se ejecutará en coordinación con la Empresa Pública Municipal de Acción Social y Educación (DASE).

A través de la tarjeta única el usuario beneficiado recibirá un descuento diario, el mismo que no es acumulable y se aplicará de manera porcentual al pasaje devengado. Será implementado de la siguiente manera: 1er y 2do pasaje ($0,15 c/u descuento); 3er pasaje ($0,10 pasaje); 4to pasaje ($ 0,05) y a partir del 5to no aplica descuento, se cancela el valor completo del pasaje $0,45.

Para ello, primero se deberá aprobar una Ordenanza que modifique la tarifa de la Metrovía, con el fin de desarrollar un sistema con unidades nuevas. Esto permitirá que entre en licitación la Troncales 2 y 4, para la contratación de nuevos operadores.

Se prevé que el cobro de la nueva tarifa en Metrovía, rija para el mes de octubre, una vez aprobado por el Concejo Municipal y con las cuatro Troncales operando. “A partir de las fiestas de octubre empezaremos a ver transporte nuevo en la Metrovía, y los privados se quedan congelados en el tiempo”, indicó Aquiles Alvarez.