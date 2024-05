Se suspenden los juicios contra Diana Salazar, las autoriades que la apoyaron dentro del CAL

La mañana de este viernes 17 de mayo se suspendió temporalmente el trámite de juicio político en contra de la fiscal del Estado, Diana Salazar. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió esta decisión después de cinco votos a favor.

El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, el segundo vicepresidente, Eckenner Recalde y los legisladores Jorge Acaiturri, Alexandra Castillo y Diego Matovelle, fueron los asambleístas que apoyaron a Salazar

¿Qué pasó con los representantes de la Revolución Ciudadana?

En tanto que las legisladoras Viviana Veloz y Esther Cuesta, de la Revolución Ciudadana (RC), bancada que impulsaba el juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar, se abstuvieron.

Está embarazada

La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, anunció este jueves que se encuentra embarazada y que solicitó a la Asamblea Nacional (Parlamento) detener los juicios políticos de censura en su contra que impulsa Revolución Ciudadana, la formación política que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

En un video publicado en redes sociales, Salazar comunicó que pidió a la Asamblea que se garantice y respete su derecho a tener “un embarazo en paz”, y que este llegue a término sin más estrés que el de sus responsabilidad diarias como fiscal general.

En ese sentido, reiteró que su intención es cumplir el periodo para el que fue designada “hasta el último día, de manera técnica y sin ninguna distracción política”.

“Si bien (el juicio político) es una atribución de la Asamblea Nacional, a cual nunca he rehuido, mi condición cambia las reglas del juego, reglas que no están escritas, pues no se había contemplado en ninguna norma establecida que ninguna mujer en estado de gestación enfrente un juicio político, con el estrés que este implica”, comentó Salazar.