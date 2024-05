Por bullying, niño de 10 años se suicidó en Estados Unidos

Por lo menos en 20 oportunidades en el último año los padres de Sammy Teusch notificaron a la escuela sobre las agresiones de las cuales su hijo era víctima. Sin embargo, la falta de atención el contra del bullying terminó detonando en el suicidio del infante.

PUBLICIDAD

“Llamé a la escuela y les pregunté: ‘¿Qué están haciendo al respecto? Sigue empeorando y empeorando. No está mejorando; de hecho, está empeorando’”, dijo Sam, padre del niño.

Sammy Teusch se suicidó por el bullying Captura de pantalla

Palabras desgarradoras

En una entrevista para la cadena de televisión WTHR, Sam y Nichole Teusch, comentaron el doloroso escenario que enfrentaron el pasado 05 de mayo cuando su hijo tomó la decisión de atentar contra su vida.

Recomendados:

“Lo sostuve en mis brazos. Hice algo que ningún padre debería tener que hacer, y cada vez que cierro los ojos, eso es todo lo que puedo ver”, lamentó Sam. “¿Cómo pudo Dios quitarme a mi hijo? Claro que ese pensamiento cruzó mi cabeza. Dios no se llevó a mi hijo; el odio lo hizo”, expresó.

“Él era mi pequeño. Era mi bebé. Era el más chico”, lamentó Nichole. Aprovechó para comentar que el acoso y maltrato no se limitba al espacio físico que era su escuela, también a las plataformas digitales como Snapchat.

Sammy Teusch se suicidó por el bullying Captura de pantalla

Investigaciones

Las Escuelas Públicas de Greenfield-Central están investigando la muerte de Sammy. “Nuestro personal en Greenfield-Central ha trabajado mucho con la familia Teusch durante los últimos 18 meses. El contacto entre el personal de la escuela y los padres fue frecuente. Los padres informaron que la causa de la muerte fue un suicidio, y estamos investigando sus denuncias relacionadas con el acoso”, escribieron.

Por su parte, la abuela de Sammy, Cynthia Teusch, mostró su inconformidad con el distrito de la localidad por afirmar que tienen un programa de tolerancia cero al acoso, el cual no opera.

“Que no pueden simplemente decir que tienen tolerancia cero porque eso no significa que haya tolerancia cero con los acosadores, su tolerancia cero significa que no tienen responsabilidad por ello”, dijo.