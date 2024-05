La reacción de la vicepresidenta Verónica Abad al retirarle la visa de Estados Unidos

En diciembre del 2023 la vicepresidenta Verónica Abad fue nombrada como embajadora extraordinaria de la República del Ecuador ante el Estado de Israel por decreto del presidente Daniel Noboa.

Desde ese instante, una ruptura en el Ejecutivo se pudo notar. De a poco, estos problemas han ido escalando; Verónica Abad respondió ante el retiro de la visa de Estados Unidos.

Declaraciones

“Tengo una carta del consulado de Guayaquil, sin indicar las razones. No es mi prioridad, porque sé el respeto. Pero, no es mi interés en este momento y porque he trabajado con el pueblo norteamericano, a través de mi Fundación Ecuador Empresario que recibía fondos de los Estados Unidos”, comentó para diario la Hora.

A la par, en el programa con ‘El Mono López’ la vicepresidenta acotó que “esto señala una vez más, sin duda alguna, el hostigamiento, la persecución. Ya asombra el nivel al que está llegando”, apuntó.

Añadió que se ha filtrado información “desinformando” respecto de que la medida se articularía al proceso judicial que enfrenta su hijo por presunto tráfico de influencias.

Denuncia en su contra

Un vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de Ecuador anunció este miércoles que impulsará un juicio en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra la vicepresidenta, Verónica Abad, que el lunes aseguró ser víctima de hostigamiento por parte del Gobierno del presidente, Daniel Noboa, para presuntamente forzarla a renunciar.

Juan Esteban Guarderas, integrante del CPCCS, indicó que el jueves ofrecerá una rueda de prensa en la que detallará las demandas que presentará al TCE y que incluyen, además de a la vicepresidenta Abad, a Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional de Pachakutik, el brazo político del movimiento indígena; y a Francisco Suárez Abril, que fue candidato a prefecto para la provincia de Tungurahua.

Desde el CPCCS, un órgano compuesto por siete vocales que se encarga de designar a autoridades del Estado, Guarderas ha impulsado anteriormente varias demandas por infracciones electorales, una de ellas contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.