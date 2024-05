Estados Unidos sacó a Cuba de la lista de países que colaboran con el terrorismo: Mira quiénes siguen

El gobierno de los Estados Unidos, anunció este miércoles por medio de su Departamento de Estado, que Cuba ya no incluye la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas, luego de la inclusión ante la negativa del país caribeño de colaborar con Colombia en las solicitudes de extradición de miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en 2022.

“ Las circunstancias para la certificación de Cuba como país que no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas han cambiado de 2022 a 2023. Por lo tanto, el Departamento no certificó a Cuba como país que no coopera plenamente” para el año calendario 2023, según la Sección 40A de la Ley de Control de Exportaciones de Armas ”, cita el comunicado estadounidense.

Estados Unidos saca a Cuba de la lista de los países que no cooperan plenamente en su lucha contra el terrorismo. Foto: Getty Images

Razón que sacaron a Cuba de la lista

El castigo se había generado porque según el Departamento de Estado, por orden del presidente, Gustavo Petro, la Fiscalía General de Colombia anunció la suspensión de las órdenes de arresto contra 17 comandantes del ELN, incluidos aquellos cuya extradición a Colombia había solicitado previamente a Cuba.

Los Estados Unidos y Cuba volvieron a cooperar desde el 2023, en materia policial y contra el terrorismo, es por ello que ahora el Departamento determinó actualizar la certificación de la isla como “país que no coopera plenamente”.

“EE.UU. acaba de admitir lo que es conocido por todos: que #Cuba colabora plenamente con los esfuerzos contra el terrorismo”, celebró por la decisión mediante un tuit el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro PRESIDENCIA DE VENEZUELA (PRESIDENCIA DE VENEZUELA/Europa Press)

Países que continúan en la lista

El informe presentado ante el Congreso por el secretario de Estado, Antony Blinken, aclaró que la designación de Estados Patrocinadores del Terrorismo la siguen conformando los gobiernos de Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela.

El único país sudamericano presente en la lista se mantiene en la misma porque es acusado de ser un gran aliado de Irán y sus grupos terroristas: Hamas, Hezbollah, la Yihad Islámica y los rebeldes hutíes de Yemen. Por su parte, Nicolás Maduro, mantiene su postura de apoyo público e incluso es una de las personalidades de la política internacional en condenar a Israel en el conflicto con Hamás.