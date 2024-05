En Ecuador se registran más de 16 mil casos de dengue al año

El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito, conocido como Aedes Aegypti. Es endémica en muchas regiones tropicales y subtropicales del mundo, especialmente en áreas urbanas y semiurbanas y puede causar desde síntomas leves hasta formas graves de la enfermedad.

En el 2023 el Ministerio de Salud Pública de Ecuador (MSP) emitió la alerta epidemiológica para las provincias de Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas por el incremento de casos de dengue en esta zona del país. Esta medida de vigilancia permite intensificar las acciones de prevención con los gobiernos locales, la comunidad y los equipos de atención sanitaria.

En Ecuador se han registrado 16.492 casos de dengue de los cuales en Manabí se reportaron 4.991 casos, Santo Domingo de los Tsáchilas 2.405 y Esmeraldas con 1.178, lo que representa un incremento del 98% al 158% de casos en comparación al año anterior en estas provincias, mientras que a nivel nacional el incremento porcentual de casos es del 16,52%. Hasta el momento, 17 personas fallecieron por dengue.

¿Qué es el dengue?

El dengue se transmite a través de la picadura de mosquitos, los cuales se infectan al picar a una persona que ya tiene el virus durante el período en el que tienen una alta concentración del mismo en su torrente sanguíneo. Estos mosquitos son conocidos por ser activos durante el día, especialmente en las primeras horas de la mañana y en las últimas horas de la tarde.

“Es importante destacar que el dengue no se transmite directamente de persona a persona. Una persona infectada con el virus del dengue no puede transmitirlo a otra persona a través del contacto casual, como el contacto físico directo, el estornudo o la tos. El virus se transmite cuando el mosquito pica a una persona ya infectada y luego pica a otra persona que no tiene el virus”, dice Wiltón Mejía Tejada, médico.

¿Cuáles son los síntomas?

Fiebre alta: es uno de los síntomas más característicos del dengue en donde la temperatura corporal puede alcanzar los 40 °C o más.

Dolor de cabeza intenso: Las personas afectadas por el dengue pueden experimentar dolores de cabeza severos, que a menudo se describen como “dolor detrás de los ojos”.

Dolor muscular y articular: El dengue puede causar dolor en los músculos y las articulaciones, lo que a veces se asemeja a la sensación de “romperse los huesos”.

Erupciones en la piel: Algunas personas pueden desarrollar erupciones en la piel que suelen aparecer en el tronco, los brazos y las piernas.

¿Cómo prevenir el dengue?

La mejor forma de prevenir el dengue es controlar y reducir la población de mosquitos y protegerse de las picaduras de mosquitos.

Usar repelentes de insectos: Aplicar repelentes de insectos que contengan ingredientes activos. Sigue las instrucciones del producto y reaplica según sea necesario.

Limpiar y mantener piscinas y estanques: Si tiene una piscina, asegúrese de mantenerla limpia y tratada adecuadamente con cloro. Los estanques y fuentes ornamentales también deben ser limpiados periódicamente o tratados con productos que controlen la reproducción de mosquitos.

Proteger puertas y ventanas: Coloque mosquiteros en puertas y ventanas para evitar que los mosquitos entren a su hogar.

Promover la conciencia comunitaria: Eduque a su familia, amigos y vecinos sobre la importancia de la prevención del dengue y cómo eliminar los criaderos de mosquitos.