Un año de gestión de Pabel Muñoz, alcalde de Quito: “Vamos a recuperar la vitalidad de los quiteños y de la ciudad”

Ha pasado un año desde que las autoridades seccionales asumieron sus cargos con retos muy complicados, mucho más cuando el país ha atravesado problemas como estar en recuperación de una pandemia, problemas económicos y crisis de seguridad. Pabel Muñoz, alcalde de Quito, se reunió con Metro Ecuador para hacer un balance de su gestión en estos primeros 365 días de los cuatro años para los cuales fue electo.

P: Señor Alcalde, ¿Cuál es su evaluación de cómo ha sido su primer año a cargo de la ciudad?

R: Yo diría que todo lo que hemos venido haciendo está encaminado en un solo concepto: recuperar la vitalidad de la ciudad. Ese es el objetivo central. Y si tuviera que juzgar lo que hemos hecho sobre esa perspectiva, sí, siento que la gente puede dar fe en algunos espacios de la recuperación de vitalidad de la ciudad, no como quisiéramos hasta este momento. Todavía falta mucho, ya que es una ciudad que es parte de un país muy golpeado últimamente. Fíjense en que si vemos retrospectivamente hasta cuatro años atrás, ha sido golpe tras golpe, una pandemia nos complicó a todo el mundo, la crisis económica y la de seguridad le han complicado al país, con lo cual es fundamental, es indispensable, es necesario que las ciudades y el país busquen esa suerte de reactivación.

Creo que no podría haber vitalidad de la ciudad si al mismo tiempo no tiene una perspectiva de hacia dónde proyectar esa vitalidad, hacia dónde se orienta.

En este momento se han aprobado los dos principales instrumentos de planificación que dan esa orientación y ese sentido del futuro: El plan de desarrollo y ordenamiento territorial y El plan de uso y gestión de suelo.

Como tercer punto, hay que recuperar los valores. Yo diría que es lo más importante y va desde la identidad hasta el hecho de ser motor del desarrollo nacional.

Siento que Quito siempre tuvo un elemento fundamental: el orgullo de ser parte de esta ciudad, que ha trabajado por algunos ideales, de progreso compartido, proclive a favor del bienestar, de la igualdad, de la equidad y eso me parece que es importante recuperar.

Para cerrar, hemos realizado un montón de inversiones en la ciudad, desde inversiones pequeñas como 21 obras que acabamos de entregar este en Chillogallo, por ejemplo, hasta poner a funcionar el Metro de Quito, que es evidentemente la obra más ambiciosa.

Hernán Cueva, CEO de Metro Ecuador y Pabel Muñoz, alcalde de Quito (Óscar Ayo)

P: Efectivamente, la ciudad fue golpeada por lo que ha pasado en los últimos años. ¿Quito está saliendo de ese hueco? ¿Eso es lo que se percibe o está estancado?

R: Es una muy buena pregunta, porque yo creo que la gente busca salir de ese hueco, y no solamente siento que hemos empezado a hacerlo, siento que la gente lo quiere. Entre que lo logremos y el espíritu de la gente de querer hacerlo, puede haber una distancia, pero está caminando.

Diciembre (2023) fue un mes espectacular, y créanme que trato de juzgar ese mes como un ciudadano más, no solo como el Alcalde. Nací en esta ciudad, la amo, y hace tiempo que no sentía un diciembre como lo sentí. Volvieron las fiestas y la alegría del Metro ofreció un ambiente totalmente distinto. La ciudad se sentía bien.

Finalmente, te diría que vuelvo a tener como ese “mal sabor de boca” de gente que vive o que le gusta estar en una ciudad enfrentada, criticada, golpeada. Nos ha pasado ahora a nosotros, con críticas que pueden ser muy importantes y propositivas, pero que también cuando son destructivas vuelven a ese estado de ánimo de confrontación, de polarización, de fijarse solo en lo malo.

P: Sin duda alguna el Metro de Quito le otorgó dinamismo a la ciudad, pero sin duda queda el reto de mejorar la movilidad. ¿Cómo lograr la integración de todo el sistema de transporte de la ciudad?

R: En el primer año de gestión, el objetivo central fue poner a funcionar el Metro. En el siguiente año, el objetivo central será modernizar el resto del sistema de transporte, tomando como pretexto y como gran movilizador al Metro.

Lo que yo he venido sosteniendo, es que el Metro es uno de los más modernos, pero también es un pretexto para la movilización de la ciudad en su conjunto y tiene que ser utilizado así.

Pondría unos tres ejemplos. El primero, con respecto a la movilidad, debemos trabajar en la integración tarifaria. De hecho, hay que fijarse en lo que hemos logrado como Sistema Integrado de Recaudación. Cuando llegamos a la Alcaldía, había la impresión de un código QR. Ahora tenemos pases en el celular y en la tarjeta ciudad, incluso acabamos de recibir un premio por ser la primera ciudad que ha puesto como mecanismo de pago la cédula de identidad. Son cosas muy importantes, pero aún debemos trabajar en la integración física con el sistema de superficies.

La misma tarjeta debería permitirnos subir al Trolebus, la Ecovía y a los buses convencionales. Este año estamos comprando 55 trolebuses nuevos y eléctricos, para la modernización de todo el sistema. Hay el gran reto de transformar algunas de las rutas de alimentación de la ciudad, ya lo tenemos bastante bien, no al 100%, pero están cubiertos los trayectos norte-sur, sur-norte. Sin embargo, hay que conectar más a la ciudad entre el oriente y el occidente y viceversa.

Pabel Muñoz, alcalde de Quito (Óscar Ayo)

P: ¿Transformar el sistema integrado es el proyecto para este nuevo año de gestión?

R: Sí, yo creo que para los cuatro años de mi gestión. Está tan deteriorado el sistema que mi meta es que nos modernicemos al 90%. Será fácil con el Trolebús, la Ecovía, pero con las asociaciones de transporte, las federaciones es difícil. Se ha intentado por algunos años y en algunas ocasiones.

Es esa la parte que me preocupa más sobre cómo se consolidan nuestros logros o nuestras metas, porque muchas de ellas no dependen exclusivamente de nosotros. Queremos poder transmitir el mensaje adecuado para que los transportistas, por ejemplo, sean aliados más que opositores a la transformación del sistema, que creo que también les hace muy bien a ellos. Hoy, el conductor de bus en Quito es cobrador, dj, contador, maneja todo a la vez. Si en cambio, ponemos un sistema integrado de transporte que nos genere una caja consolidada, que vengan compensaciones, noto que se puede generar un espíritu de ser parte de la transformación.

Espero que se mantenga así de positivo todo cuando empecemos a tomar decisiones que no gusten a todos, pero que sean responsables en los primeros acercamientos.

P: El Metro ha logrado una dinamización de la ciudad. ¿Se siente que el centro vuelve a recuperar a su gente? ¿Hay otros sectores de la ciudad donde se ha notado esa influencia?

R: De hecho, me parece que deberíamos hacer todos los esfuerzos para que se contagie el efecto del Centro Histórico en otras partes de la ciudad. Sí, creo que en este momento hay una dinamización del Centro Histórico y lo dicen los números, sobre todo de los locales. Yo converso mucho con los vecinos del centro y todos me han dado el mismo dato, con lo cual deben estar haciendo los cálculos y están bajo la misma apreciación. Me dicen que todas sus ventas subieron un 30 %.

Pero deberíamos buscar que este sea el efecto en la Magdalena, en la Carolina, en Quitumbe, en el Bicentenario, no solo en lo económico, sino en el desarrollo urbano de la ciudad.

Ustedes ven que las ciudades que tienen Metro han consolidado centralidades alrededor de sus estaciones y eso debería pasar con el Metro de Quito.

P: ¿Y cómo hacer que la gente deje su vehículo para que utilice el Metro?

R: Es el gran reto. Creo que debería existir una cruzada para que extendamos ese mensaje. No lo va a hacer la gente si no tiene una oferta que satisfaga sus necesidades, sus requerimientos. Hay que insistir con ese mensaje, porque el gran problema de la movilidad de Quito tiene que ver con la gran cantidad de autos. Creo que nos hemos negado a ver el problema en su dimensión, pero si seguimos comprando autos al ritmo que se venían comprando en Quito. Algún momento vamos a tener el auto del año, pero no lo vamos a poder sacar.

P: ¿Para terminar la parte del Metro, en diciembre se anunciará la extensión?

R: No quiero asegurar esa fecha, pero estamos trabajando para ello. Primero, porque es una decisión de gran responsabilidad. Tiene que coincidir el esquema jurídico con el esquema de financiamiento y con los beneficios que muestra el Metro de Quito. Lo que sí puedo asegurar es que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos: tenemos todo un mapeo de la situación. Es evidente que una obra de esta envergadura necesita el apoyo del Gobierno.

P: En otro tema, ¿el proyecto de la tercera placa va en marcha?

R: Queremos desarrollar el proceso, pero debería tener tres partes y solamente podríamos empezar el año siguiente. Primero, debemos tener la tercera placa y el chip, que ya en otros países es absolutamente común. Aquí mismo, buena parte del parque automotor lo tiene y es la forma en la que pagamos el peaje en Guayasamín o el de la Av. General Rumiñahui.

P: ¿Para qué serviría la tercera placa?

R: Para poder mejorar y transparentar más los procesos de control. Hemos recibido muchas críticas de la Agencia Metropolitana de Tránsito, y creo que estamos logrando cambiar esa institución de a poco. Hay críticas de los abusos que se podrían cometer por parte de agentes metropolitanos de tránsito en la revisión del pico placa, pero también corrupción de parte de los conductores. La tercera placa nos podría ayudar en la fiscalización para que el proceso sea automático, porque si paso con mi carro por los sensores en el día de pico placa, detecta directamente y en ese momento me envía la multa.

Sin embargo, la decisión fundamental es fortalecer el transporte público. Pero si tenemos la tercera placa, después podemos considerar ampliar el horario, sobre todo en la mañana, en el sentido de que la gente trate de que ese día que le tocó no mueva efectivamente su carro.

P: ¿La ampliación del horario del pico y placa podría ser la decisión más cercana?

R: Si tomamos la decisión, sería la más cercana. La implementación de la tercera placa seguramente será desde el próximo año, porque en dos años de matriculación podríamos de alguna manera cumplir casi 100% de la implementación. Esto, porque cuando usted matricula, va a la revisión técnica vehicular y le ponen un sticker. En lugar de ello, podríamos poner el chip y esto nos permitiría avanzar con elementos más tecnológicos de la propia ciudad.

P: En otro tema, el nuevo complejo ambiental y el tratamiento residual de la ciudad es un proyecto muy importante que se va a poner hasta como ejemplo de la región, ¿de qué trata este nuevo sistema?

R: Siempre terminamos hablando de estos dos grandes componentes; movilidad y el tema ambiental; y justamente son los temas que más han levantado expectativas por parte de inversionistas privados nacionales y privados internacionales. En ambiente tenemos mucho interés de inversión privada extranjera para que colaboren con ese proyecto. ¿Qué tenemos hoy? Enterramos la basura y perdemos recursos. ¿Hacia dónde nos proyectamos?, hacia aprovechar los residuos sólidos. Actualmente, aprovechamos el 15 % de residuos sólidos, pero hay ciudades que aprovechan hasta el 90 % o 95 % .

Nos planteamos que el nuevo complejo ambiental puede aprovechar de 70 % al 80 % hacia arriba y esto supone un cambio en todo el modelo de tratamiento de la basura. Primero hay que hacer reciclaje en casa; segundo, hay que recoger la basura separada; tercero, y esta es una buena noticia, la planta de separación de basura que se va a reinaugurar. Esa planta ya la tenía la ciudad, estaba sin ser utilizada, esto nos va a permitir separar la basura.

Nos podemos plantear el reto de obtener una parte de los orgánicos para compostaje y aprovechar o valorizar energéticamente el resto de desechos, porque el plástico se puede volver a reutilizar. Fíjense que ahora mismo nosotros estamos generando cinco megavatios por el procesamiento del metano que sale de la actividad del relleno sanitario. Esto será el segundo proyecto, tal vez, el más grande después del Metro.

Otro punto importante es la recuperación de los ríos de Quito, que pasa por el tratamiento de las aguas residuales. Los ríos que nacen limpios y son contaminados, es la palabra directa, por ciudades que no han tenido los cuidados ambientales adecuados, y esto ha venido pasando con la Capital de la República.

Está en nuestro programa de inversiones que hagamos las plantas de tratamiento de aguas residuales para que esta agua ya no se despache contaminada a los ríos, sino que llegue limpia.

P: ¿Finalmente, Alcalde, qué soluciones se darán para evitar que se vuelva a repetir lo ocurrido con los aluviones en el sector de La Gasca? La represa de agua lució completamente llena y hay el temor de nuevos desbordamientos.

R: Este es un tema que nos dio un susto tremendo hace algunas semanas. Tuvimos un grave problema en la quebrada El Tejado que afectó a La Gasca, se desbordó. En esta represa vamos a ampliar la captación de la parte baja. Por ejemplo, si la quebrada de Rumipamba tiene una capacidad de más o menos 44 piscinas olímpicas, El Tejado tiene de 24 piscinas olímpicas. Tenemos que ampliar esa obra, pero a la par hay que seguir en la limpieza de ríos y mantenimiento de quebradas.

Es un compromiso de todos. Los ciudadanos pueden apoyar mucho al no botar basura a las quebradas, en los sumideros y mantener limpias las obras de captación. Así que, respecto a lo que tiene que ver con inversiones de corto plazo, la EPMAPS ya tiene el Ok para poder ampliar la captación de El Tejado. En cuanto a trabajo preventivo, seguimos invirtiendo para mejoras.