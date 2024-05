La asambleísta de la Revolución Ciudadana y presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, Pamela Aguirre, se refirió a la solicitud de información por parte de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en la que dio 48 horas a la legisladora para de a conocer el paradero de Ronny Aleaga Santos, procesado en el Caso Metástasis.

“A pesar de no conocer su paradero, pongo inmediatamente a su disposición mi correo electrónico institucional, al cual el exasambleísta solicitó el día de hoy participar en Comisión General, para que realicen todas las investigaciones necesarias”, señaló mediante un comunicado Aguirre.

Asimismo, indicó que que es importante aclarar que los nueve asambleístas miembros de la Comisión recibieron el mismo correo a la misma hora: “eso no significa que conozcan el paradero del remitente. Es imperativo que a los nueve legisladores se les requiera la misma información. Tal como usted lo ha dicho en reiteradas ocasiones, la justicia debe perseguir delitos, no personas”.

Pamela Aguirre también dijo que la presidencia de la Comisión de Fiscalización y Control Político actuó responsablemente y conforme lo establecen los artículos 150 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y 20 del Reglamento de las Comisiones Especializadas, Permanentes y Ocasionales.

Pamela Aguirre dijo que “no conoce” el paradero de Ronny Aleaga. Imagen. Asamblea Nacional

La legisladora sostiene que al atender la solicitud del Asambleísta Barreto, no existió ninguna violación del procedimiento parlamentario; no es la primera vez que se recibe en el seno de una Comisión a una persona que se encuentra investigada.

“Mi función como Presidenta de la Comisión es garantizar la transparencia y la participación activa de todos quienes pueden aportar con información. Nunca he convocado al señor Aleaga, mucho menos obstruiré la justicia. Reitero, desconozco su paradero, entiendo que el medio de comunicación Ecuavisa, el 1 de mayo hizo un reportaje en donde dejó entrever la supuesta ubicación del ciudadano Aleaga; tampoco le he dado acogida, ni he dispuesto que se faciliten las instalaciones de la Asamblea Nacional para su uso”, finalizó.