¿Cómo decirle a los niños que un familiar tiene cáncer?

Entre vivir el duelo de un diagnóstico de cáncer, tratamientos, estudios y la constante visita al médico, olvidamos una parte valiosa, y es que, cuando un familiar tiene este padecimiento, inevitablemente todo su alrededor de también lo tiene, esto incluye a los pequeños del hogar.

Pensar en la simple idea de decirle a un niño que un familiar cercano, ha sido diagnosticado con cáncer, puede ser difícil de concebir y en muchos casos se evita, pensando que, se les está protegiendo, cuando, en realidad, es todo lo contrario.

El psicooncólogo de FUCAM, Omar Saucedo, platicó con Nueva Mujer para ofrecernos una guía para dar este paso con los niños y explicarles de la mejor forma, que alguien cercano ha sido diagnosticado y evitar la conspiración del silencio o mejor catalogada como conveniencia del secreto, definida como una barrera que se pone para proteger de la información a aquellos que nos importan para no lastimarlos.

“Ocurre que cuando hay crisis pensamos en que todo va a ser tragedia Esto pasa también con los niños, entonces nuestra tarea como adultos es irles haciendo digestión de todo esto. Si no les empezamos a decir la verdad, ellos automáticamente se van a ir a la parte catastrófica. Lo que empiezan normalmente a imaginarse es “esto ya es muy complicado”, “mamá se va a morir”, “mamá me va a abandonar”, “mamá ya no va a regresar más”, “mamá quiere más a otras personas”. Por eso es muy importante dar seguimiento”.