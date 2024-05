Hombre de 98 años asegura que tiene sexo hasta cuatro veces al día con su pareja de 52

Vuelta al mundo está dando la historia de dos hombres, que decidieron gritar su amor a los cuatro vientos. Tienen 46 años de diferencia y ya llevan siete años de relación, tras conocerse por una aplicación de citas.

El más joven, tiene 52 años y su nombre es Evan, mientras que el veterano de guerra Bill, tiene 98, quien buscó pareja en Silver Daddies.

De acuerdo al Daily Mail, Evan afirma que tienen una vida sexual “muy buena”, haciendo el amor al menos una vez “al día”.

Y es que la pareja dio una entrevista al famoso youtuber Matt Cullen para su serie Our Queer Life. En el reportaje hablaron sobre su vínculo romántico inusual.

¿Cómo se conoció la pareja?

La pareja coincidió en la app de citas y concordaron encontrarse en el restaurante del condominio en el que vivía el anciano para almorzar allí. Evan dijo que la atracción fue tal que estuvieron a punto de saltearse la comida.

Luego comieron y llegaron hasta el departamento de Bill, quien dijo que cuando vio a Evan “me sentí abrumado por su belleza masculina. Simplemente no pude superarlo. Cuando subimos a mi apartamento, él se inclinó y me besó, y yo estaba en el séptimo cielo. Simplemente sentí que este es el hombre que siempre he querido. Y todavía me siento así. Simplemente lo adoro”.

Por otro lado, Evan, afirmó que Bill “salió de su edificio con su andador de hombre y dije: ‘Dios mío, es precioso’. Sentí que era hermoso”.

Sin duda lo que más llamó la atención en la conversación, fue la confesión sexual que hizo la pareja. Bill reveló que cuando ya estaban en su departamento tuvieron relaciones sexuales y no una: “¡91 y cuatro veces haciendo el amor!”, se jactó.

Antes de conocer a Bill, Evan tuvo un romance de 10 años con un anciano llamado Jack, relación que duró literalmente hasta la muerte.