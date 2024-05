Colegio Católico celebró el Día de la Madre con un stripper y desata las críticas

Hay formas y formas de celebrar el Día de la Madre en todo el mundo y no es la primera vez que se decide que un stripper honre a las mamitas. Esto volvió a ocurrir, esta vez en México, transformándose en viral y en un escándalo en ese país, debido a que fue al interior de un colegio y además católico.

Tal como informa Marca, los acontecimientos ocurrieron en el Liceo San Agustín, donde en el patio del colegio se realizó un show de stripper para homenajear a las madres de familia.

En la invitación del evento del Día de las Madres, se establecía específicamente que la entrada era exclusiva para las madres y que no podían asistir los estudiantes.

“No soy un stripper, me dedico a la vida fitness”, dijo Pavlo Durazo, el joven que le bailó a las madres, que a momentos se mostraron desatadas.

“Ningún noticiero ha dicho su nombre ni mostrado su cara, y están utilizándome. Me ofrecieron participar en este evento y se me hizo muy fácil aceptar (...) Voy a aprovechar esta quemada para de perdida subir un poquito de seguidores” afirmó el creador de contenidos.

Mamás desatadas con el stripper

⚠️ PABLO DURAZO es el “bailarín” (stripper) de la fiesta del 10 de mayo en primaria católica de #Hermosillo.



Es creador de contenidos y asegura que “Ningún noticiero ha dicho su nombre ni mostrado su cara, y están utilizándome” pic.twitter.com/ODiCn1w0GL — Michelle Rivera (@michelleriveraa) May 9, 2024

En el video se puede ver cómo las mujeres gritaban e intentaban tocar al hombre, todo en medio de la vista de las autoridades de primaria del colegio, que se hicieron presente en el evento de igual forma.

“Las mamás que tienen a sus hijos en esa escuela, dirán que para eso pagan y soporten jajajaja”, “Una escuela privada, dos no hay niños, qué puritano”, “Deja que disfruten, no seas envidioso”, “Doñas calenturientas que no les dan en su casa???”; “Las viejas estaban meta padre nuestro jajajajaja”; “Creo q está fuera de lugar un strip el día de la madre?”, son las reacciones en redes sociales respecto a esta celebración.