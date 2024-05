Alcalde Pabel Muñoz ofreció disculpas públicas y acudirá a pagar una multa impuesta

Pabel Muñoz, alcalde de Quito, ofreció disculpas a la ciudadanía y acudirá a pagar una multa impuesta, de esta manera cumple con la sentencia dispuesta por el Tribunal Contencioso Electoral, en la causa 316-2023-TCE.

PUBLICIDAD

El alcalde, en el programa Frecuencia Quiteña, ofreció las respectivas disculpas y pagará la multa dentro del plazo, “cumplo con lo dispuesto en la causa 316 del TCE, pero a la vez esto está acompañada por una reflexión yo siempre he estado a favor de la democracia en la búsqueda bien común, el valor de los debates en las candidaturas presidenciales previo a una elección, la paridad de hombres y mujeres en las listas y lo más importante no estar de acuerdo con el hecho de que los funcionarios utilicen fondos y recursos públicos para hacer proselitismo”.

También añadió que tiene el respeto absoluto de los principios democráticos y de gobernar por el bien común, sin embargo, aquellos que se benefician de esos proselitismos pierden respaldo político de la ciudadanía, “en mi caso, tengo un respaldo ciudadano de mayor porcentaje del que fui electo, pero he recibido ataques de ciertos sectores políticos, eso es parte de su mediocridad y nos hacen perder el tiempo”.

Recomendados:

“Pero resulta incomprensible que cualquier militante de algún movimiento no pueda participar de la contienda y hacer política, cómo es que algunas figuras políticas lo puedan hacer y otras no, unas son sancionadas y otras no, es un carácter subjetivo y afecta los derechos políticos y ciudadanos”.

El alcalde concluyó con unas cifras. Esto solo hace es deteriorar la situación precaria de la democracia en el Ecuador. En el 2023, solo el 12% siente satisfacción por la democracia, el 88% tiene insatisfacción. Solo el 16% piensa que se gobierna para todo el pueblo. Al país se le ubica entre los países con mayor deterioro democrático de América Latina.