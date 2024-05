Fiscalía desmintió lo que dice la carta de Daniel Salcedo que circula en redes sociales

La Fiscalía General del Estado desmintió el contenido de una carta que circula en redes sociales, supuestamente escrita a mano por Daniel Salcedo. Según las afirmaciones que se atribuyen en el papel, se quiere desviar la atención del proceso.

“La Fiscalía informa a la ciudadanía que las afirmaciones del procesado Daniel S. son falsas. La institución rechaza esta comunicación malintencionada que pretende desviar la atención del proceso en curso”, señaló la entidad en su cuenta de X.

#ATENCIÓN | #FiscalíaEc informa a la ciudadanía que las afirmaciones del procesado Daniel S. son falsas. La Institución rechaza esta comunicación malintencionada que pretende desviar la atención del proceso en curso. pic.twitter.com/u6XRQJNHtK — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) May 12, 2024

En esa carta se lee que Salcedo asevera que solo come una vez al día y que hace tres semanas no lo dejan salir al patio. “Ya no me acuerdo cuántas noches me sacan en la madrugada en calzoncillo y me dejan en el patio 2 horas”, agrega.

Salcedo se encuentra desde el 13 de abril en la cárcel La Roca, en Guayaquil. Fue trasladado desde la cárcel de Cotopaxi.

Justamente, el pasado 6 de mayo, Salcedo se ofreció a colaborar con las autoridades como cooperador eficaz en los casos Metástasis y Purga.

En el caso Metástasis, Salcedo es identificado como “alias Bellito”. Según Fiscalía, Salcedo se encargaba de planificar las estrategias ilegítimas dentro del sistema judicial para que Leandro Norero obtenga la libertad.

Antes de este caso, Daniel Salcedo y su hermano Noé fueron sentenciados a 13 años de cárcel como autores de lavado de activos.