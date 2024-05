Armas de grueso calibre y vehículos de alta gama en fiesta que asistió Jacobo Bucaram

Un operativo de la Policía Nacional interrumpió una fiesta, con artistas internacionales, que se llevaba acabo en la vía a la Costa la madrugada de este viernes 10 de mayo. Uno de los detenidos fue Jacobo Bucaram, hijo del expresidente del Ecuador.

Jacobo, quien fue investigado por la justicia por estar involucrado en la venta de medicamentos, está aprehendido según palabras de su padre. Según comentarios de Abdalá, su hijo no estaba portando armas de fuego y su “delito” es que le guste la farra por ello acudió.

Armas encontradas en la fiesta donde asistió Jacobo Bucaram Captura de pantalla

Policía Nacional publicó imágenes del proceso realizado en la finca donde se celebró este espectáculo musical. Múltiples armas de fuego fueron decomisadas en el proceso de este 10 de mayo.

En las fotografías se aprecia revólveres, subametralladoras, escopetas y metralletas. Además, decenas de cartuchos acompañaban estas armas de fuego. Asimismo, vehículos de alta gama estaban parqueados en la locación, la mayoría tipo SUV y camionetas.

Detención de Jacobo Bucaram X

Uno de los también detenidos fue alias Feder, cabecilla de la organización delictiva Las Águilas. Adeás, se sabe que el doble de Gilberto Santa Rosa estuvo presente en el show.

¿Qué dijo Abdalá Bucaram?

El exprimer mandatario acotó que los medios de comunicación comenzarán con una campaña para deslegitimar el nombre de los Bucaram. “Prensa corrupta, dejen de desinformar y mancillar mi apellido. Acaso no tienen alma y no son capaces de informar con la verdad”, comentó.

Detención de Jacobo Bucaram X

“Mi hijo es un hombre al que lastimosamente le gusta la fiesta (el único de mis hijos que tiene esa forma de diversión que no comparto). Y aunque sé que no le debo explicaciones a nadie por algo tan banal lo hago porque antes que todo soy padre y no puedo permitir que mi hijo sea difamado por una fiesta multitudinaria”, añadió en otro posteó en X.