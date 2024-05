Gobierno firma decreto que dispone el pago del 50 % en planillas eléctricas de abril

El Gobierno de Ecuador anunció este miércoles que prorrogará la suspensión de los apagones programados por una semana más, hasta el 19 de mayo, luego de las intensas lluvias en la zona sur del país, donde se asientan varias plantas hidroeléctricas que estuvieron afectadas por la sequía.

“La suspensión de cortes de energía durante la próxima semana se debe también a la operación de todas las centrales hidroeléctricas, a que estamos comprando energía a Colombia pero, sobre todo, a los niveles de los embalses de Mazar y Paute (que alimenten un complejo de tres hidroeléctricas con una potencia conjunta total de 1.717 megavatios”, agregó Luque.

Gobierno pagará el 50% de las planillas de luz eléctrica de abril

Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 260, donde el Estado asumirá el valor del 50% de las planillas de luz eléctrica del mes de abril a escala nacional. El pago de estos valores se trasladarán a las empresas distribuidoras en un plazo no mayor a 20 días desde la suscripción del decreto, señala el texto.

El Ministerio de Energía con la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables se encargarán de elaborar informes técnicos y legales para determinar el monto adecuado a cubrir por el Gobierno.

Esto porque en abril, los apagones programados se anunciaron en periodos de racionamiento de hasta 13 horas en algunos lugares, con un promedio de ocho horas a escala nacional en distintas ciudades y zonas según factores de consumo.

El Gobierno de Ecuador ya suspendió desde la semana pasada los cortes de energía que había fijado desde mediados de abril, en medio de una severa crisis eléctrica por la sequía en el complejo hidroeléctrico del río Paute, como por otros factores como la falta de mantenimiento e inversiones en los últimos años.

No obstante, Luque ha aclarado que el hecho de que cesen los cortes “no quiere decir que no estemos en crisis” y que la mejora en la producción de electricidad se debe básicamente a las intensas lluvias en las provincias andinas de Cañar y Azuay.

Asimismo destacó la reanudación de la compra de energía a Colombia y la recuperación del funcionamiento de varias unidades termoelécricas, que usan gas o diésel en el proceso de generación de energía.

El Ministerio de Energía ha explicado que cada hora de racionamiento eléctrico en el país genera pérdidas por unos 12 millones de dólares.