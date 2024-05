Estudiante universitario no alcanzó a cambiarse y rindió examen vestido de payaso

En un ejemplo para el mundo se convirtió un joven universitario en Guatemala, quien trabaja de payasito en distintos eventos y para un examen, no alcanzó a cambiarse y llegó personificado a la sala de clases. Esto luego de su performance en un show del Día de la Madre.

“El Payasito Poquito” compartió en su cuenta de TikTok una imagen en donde aparece sentado en la sala, completamente vestido y maquillado de payaso, mientras presentaba un examen.

“Ese día tuve un show del día de la madre y el examen era a las 5:30 de la tarde y yo llegué a las 6 de la tarde. Me paré en la puerta y todos los compañeras y el licenciado voltearon a ver”, relató el protagonista de la historia.

El joven payaso explicó que estudia Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Señaló luego que lo dejaron ingresar a la sala y terminó aprobando el examen. “Gané el examen. Se gana con cuarenta y yo gané con veinte... La neta, la mitad, el resto es vanidad”, puntualizó entre risas.

Aplaudieron al payaso

En redes sociales aplaudieron la actitud del alumno, que a pesar de estar caracterizado de su personaje laboral, de igual manera asistió a clases para rendir la prueba.

“Lo felicito porque pocas personas hacen lo que usted hace”, “Me dio mucha ternura”, “¿Cómo te fue en el examen?”, “Examen sorpresa”; “Felicidades. No siempre se vive de lo estudiado. Pero eres una persona que se prepara en la vida ante la situación que toque vivir, será un buen abogado”, “Es bonito ver como aun así se siguen superando a pesar de las circunstancias”, “Inspiración total”, “así puse la cara cuando el profe me agarró copiando” y “Yo que me la pasé todo el semestre contando chistes en examen final”; son algunos de los comentarios que le dejaron.