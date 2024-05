Jennifer Connelly: “‘Materia Oscura’ es un retrato del matrimonio”

Basada en el libro de Blake Crouch, aclamado como uno de los mejores de ciencia ficción de la década, ‘Materia Oscura’ cuenta una trama sobre el camino no tomado. La serie presenta a Jason Dessen, interpretado por Joel Edgerton, un físico, profesor y hombre de familia que, una noche, mientras camina hacia su casa por las calles de Chicago, es secuestrado por una versión alternativa de sí mismo. El asombro rápidamente se convierte en pesadilla cuando intenta regresar a su realidad en medio del alucinante paisaje de vidas que podría haber vivido. En este laberinto de realidades, Jason Dessen se embarca en un viaje desgarrador para volver con su verdadera familia y salvarlos del enemigo más aterrador e imbatible que pueda imaginarse: él mismo.

PUBLICIDAD

Si bien Daniela –interpretada por Jennifer Connelly–, con quien Jason está casado en su vida original, es una madre trabajadora, se muestra como una artista exitosa que no se conformó con el matrimonio en la versión alternativa de la vida de Jason. Esta doble existencia fue lo que atrajo a Connelly, que quería interpretar a una mujer con diferentes versiones de su realidad. “Ese aspecto de la serie me pareció intrigante y divertido: cómo presentarse en mundos diferentes donde diferentes circunstancias han impactado en ella. Es un homenaje a la experiencia de la vida, un retrato del matrimonio” revela la actriz.

Aunque Connelly, que ganó un Premio de la Academia por interpretar a la física Alicia Nash en ‘Una Mente Brillante’ (2001), puede haber representado papeles similares antes en ‘Réquiem por un Sueño’, ‘Top Gun: Maverick’, o en la serie de televisión ‘Snowpiercer’, dice que aborda sus personajes sin basarse en su experiencia o en su vida actual. “La serie es un hermoso retrato del matrimonio. Son dos personas que se enamoran una y otra vez en distintas realidades, ese amor se representa en la lucha de este hombre por volver a casa con la familia que ama. El hecho de que esta familia exista en un plano diferente de la realidad es un elemento visual sorprendente. Creo que es una buena manera de entender el matrimonio y el proceso al que nos someten las diferentes experiencias que vivimos”, apunta.

Recomendados

Connelly admite no tomar prestado de sus personajes anteriores, aunque puedan haberse encontrado en situaciones similares. “Incluso si interpretas el mismo papel, soy capaz de encontrar en cada material detalles diferentes para representar el personaje de manera diferente en un lugar diferente”.

“La serie explora las complejidades de los seres humanos frente a circunstancias extraordinarias. Mi personaje es muy rico, misterioso y complicado. Una mujer en tres dimensiones con una profundidad que no es fácil de encontrar en otros guiones. Para mí eso es más importante que su protagonismo” — Jennifer Connelly, sobre la trama de “Materia Oscur

Un aspecto clave que define el personaje de Daniela es el dolor que enfrenta ante su realidad, un dolor que Connelly decidió canalizar en las emociones. “Se trata de llegar a un lugar humano con el que todos nos identificamos. No lo hago directamente. Paso mucho tiempo pensando en cada detalle de los personajes, intentando construirlos lo más reales y concretos posible. Cuando hago una escena, me rindo a la experiencia del personaje en lugar de pensar conscientemente en mí si estuviera en esa situación”, apunta la actriz neoyorquina.

Connelly reflexiona sobre trabajar al lado de Joel Edgerton: “Es un actor que toma decisiones sutiles a la hora de interpretar diferentes versiones de Jason. Joel es un gran actor con quien tenía muchas ganas de trabajar. Ha sido muy interesante lo que ha hecho. Son diferencias muy pequeñas en sus gestos, su comportamiento y la forma en que respondería su personajes a distintas circunstancias”.

A sus 53 años, su belleza oscura de ojos claros, comparada a la de Elizabeth Taylor, aporta profundidad y dimensión a la noción de esposa sufrida que tantas veces ha interpretado. “Daniela es una persona bastante abierta con una conexión con Jason que se repite una y otra vez. Pero, aun así, descubrimos diferencias fundamentales entre los dos” añade.

Después de su reveladora y desgarradora interpretación de una drogadicta en ‘Réquiem por un Sueño’ del año 2000, a Connelly se la considera una actriz de primera fila, aunque su camino comenzó antes, cuando actuó siendo adolescente en su primera película, ‘Érase una vez en América’ (1984), de Sergio Leone. “De joven era más insegura y más supersticiosa. Mi manera de enfrentar mi trabajo ha cambiado con los años, ha evolucionado. Cuando miro atrás, me río de mi misma porque recuerdo mis miedos. La vida es un aprendizaje y ahora tengo más confianza en mi capacidad para desarrollar personajes. No necesito dar 20 vueltas a una habitación para meterme en la piel de una mujer misteriosa, sé cómo hacerlo sin depender de mis miedos”.

En esta nueva etapa, Connelly se ha acercado al género de ciencia ficción, un género donde los personajes femeninos han ido tomando protagonismo. “No soy una experta en series, he rodado muchas películas, es cierto, pero no he hecho tanta televisión. Creo que el papel de la mujer, en general, ha ido avanzando y hoy vemos muchos proyectos más liderados por mujeres. El mundo no es en blanco y negro. Me parece necesario recalcar que hay espacio para compartir protagonismo y liderazgo entre hombres y mujeres, esos son los proyectos que me gustan. La serie explora las complejidades de los seres humanos frente a circunstancias extraordinarias. Mi personaje es muy rico, misterioso y complicado. Una mujer en tres dimensiones con una profundidad que no es fácil de encontrar en otros guiones. Para mí eso es más importante que su protagonismo”, concluye.

8

de mayo es el estreno de la serie en Apple TV+