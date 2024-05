Landy Párraga mencionada en nuevo testimonio anticipado del Caso Metástasis

Héctor P., agente de la Policía Nacional a cargo de investigar el delito de lavado de activos del nacotraficante Leandro Norero, y procesado en el Caso Metástasis, rindió sus testimonio anticipado de los hechos, donde también nombró a Landy Párraga, que fue asesinada el pasado domingo 28 de abril en Quevedo.

Primero pidió disculpas e inició aclarando ciertas circunstancias y temas en los que estaba implicado en la investigación que lleva a adelante la Fiscalía: “Fui designado como agente investigador en la indagación previa por el delito de lavado de activos contra Leandro Norero, en el cual -conjuntamente con la Fiscalía- se realizaron ciertas diligencias que dieron como resultado el operativo ‘Despegar’, en el cual se realizó la captura del señor Norero y otras personas”.

También explicó que se realizaron varios allanamientos que dieron inicio a la instrucción fiscal en contra de Leandro Norero y los demás procesados. Sin embargo, señaló que 2022 fue abordado por un sujeto que se identifico como ‘Holger’, quien le dijo que era exmimebro de la Policía Nacional y le proporcionara información sobre la investigación en contra del narcotraficante. Aseguró que en primera instancia se negó, luego el hombre sacó su iPhone y le mostró unos mensajes donde vio el nombre de su esposa y fotografías de su familia.

“Me dijo que por el bien mío y el de mi familia cooperara”, señala en el testimonio. Primero le dijo que ingrese una copia de un documento de un contrato de inversiones con la empresa Alessmart, con lo que tratarían de justifica el dinero en la vivienda de Norero. Se volvió a comunicar con él y le pedía cuestiones, que eran imposibles para el agente, por lo que le envío el borrador del informe final.

Momento en que menciona a Landy Párraga

Héctor P. se refirió a Helive Ángulo donde en su testimonio anticipado se habló de tres eventos importantes para entender ciertas circunstancias: cuando nombró a un ‘Catota’, que resultó siendo ‘Holger’, del cual su nombre verdadero era José Kléber ‘Catota’ C. En segundo lugar cuando nombró a Landy Párraga, cuestión que según Héctor P., se pudo corrobora.

“Recuerdo que la Teniente Doris O. (procesada), durante el análisis de las extracciones de información de los teléfonos incautados, me preguntó si conocía o tenía en mis archivos a Landy Párraga, a lo que no tenía en mis bases de datos. En tercer lugar Helive Ángulo mencionó el tema de un teléfono que se entregó al señor Cristian Ch. (procesado) y, efectivamente, en la unidad donde trabajábamos, se dio esa alerta”, señaló.

Landy Párraga mencionada en nuevo testimonio anticipado del Caso Metástasis. Imagen: FGE

Más adelante, posterior a su testimonio anticipado, la Fiscalía le cuestionó: “En ese sentido usted ha mencionado un nombre, la señora Landy Párraga. ¿Usted tenía esa información a la mano?”, a lo que Héctor P. respondió: “No ella me pregunto. La Teniente Doris O. me preguntó sobre Landy Párraga. Entonces, obviamente, tengo una bases de datos en la cual puedo verificar los nombres, de los que van saliendo el tema de requerimientos. Le manifesté que ella no aparecía en mi base de datos”.

Aquí el testimonio completo publicado por la Fiscalía: