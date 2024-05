Tunden a hombre que llevaba a su perro en el techo del auto: “Yo no lo obligo a subir”

Un hombre fue captado por vecinos y cámaras de seguridad, trasladando en el techo del auto a su perro. El hombre condujo varias cuadras con su mascota, que por momentos hasta se ponía de pie.

De acuerdo a TN, el dueño del animal dio la cara y salió a explicar lo ocurrido. “Paco Olmos es mi hijo más chico, está conmigo desde chiquito, lo criamos con mi señora, es un hijo más para nosotros”, dijo Lucas, en diálogo con Mediodía Noticias (eltrece).

El hombre además precisó que el can está muy acostumbrado a subirse al techo y que no quiere bajar. “Nunca pensamos que iba a hacerse tan viral, con una mano en el corazón le pido disculpa al pueblo argentino, yo sé que está mal lo que hace, pero él es duro”, explicó.

“Nunca lo atamos y si lo atamos se muere, pero yo no lo obligo a subir y mucha gente me agredió verbalmente, mucha gente que no conoce nuestra historia, yo antes tenía una F100 e iba sentado en el capot”, contó.

🚨 PASEA AL PERRO EN EL TECHO DEL AUTO

- Tras la denuncia de un vecino, el municipio de Ensenada observó que el conductor de un Ford Falcon trasladaba en su techo a una mascota

- Intentan esclarecer si es el dueño del animal, si sabía que estaba ahí arriba o arrancó… pic.twitter.com/ttELHv3F8M — Vía Szeta (@mauroszeta) May 2, 2024

“Es un placer para él, pero yo sé que estuve mal. Me he enterado muchas cosas, me dijeron de todo. Me enteré de que hay una señora que quería rescatar al animal y el perro come asado. Si lo quiere rescatar va a tener que pelear con el diablo”, aclaró enfático Lucas.

“Soy responsable, todos cometemos errores, pero el perro no quiere bajar y no lo podes hacer entender”, agregó el dueño del perro, precisando que nadie se llevará al animal.

Los comentarios contra el dueño del perro

“El perro feliz arriba del techo! Aflojen con las pavadas ppr favor! Un amigo tenía un perro que adoraba volver del campo EN EL TECHO DE LA CAMIONETA... paraban, lo hacían bajar, arrancaban y se volvía a subir.. se le veían las manitos en el parabrisas... pero el decidía ir ahí”; “es que firulais en su anterior vida fue Surfista y no puede olvidar esa adrenalina”; “Dediquense a los delincuentes no a perseguir a este pobre tipo”, son algunas de las reacciones.