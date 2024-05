Joven se defendió de supuesto ladrón al noquearlo de un puño en Bogotá

En redes sociales se viralizó el video de un momento que ha sorprendido a los usuarios de la red. Grabado por un aficionado, quedó registrado cuando en las calles de Bogotá un chico noqueó de un puño a un presunto ladrón que pretendía a tacarlo con un cuchillo.

Medios del país vecino identificaron al chico como Santiago Reyes, quien sería bailarín y fotógrafo. Tras el suceso reveló en su perfil de X que salió ileso y aunque la situación fue inesperada, “lo importante es que no pasó a mayores”. Por ese golpe, el sujeto quedó en el suelo durante unos segundos.

Jaja bueno aqui se ve mas claro pic.twitter.com/OiYQmEq9NA — Santiago Reyes (@Santiag14459656) April 30, 2024

Todo habría comenzado cuando el presunto ladrón intentó intimidar a Reyes con el cuchillo. Ante la amenaza, el chico enfrentó a su agresor y ejecutó movimientos de ataque y defensa que culminaron con un puñetazo directo al rostro del atacante. Ello fue suficiente para que el agresor cayera inmediatamente. Mientras tanto, tenía las miradas de transeúntes sobre él.

En redes sociales, no faltaron los comentarios y memes por la viralización del video. También destacaron la valentía de Reyes al enfrentarse al presunto ladrón, así como la reacción del agresor tras el golpe que recibió. Algunos le recomendaron ponr una denuncia formal, ya que el asalto pretendía ser con un arma blanca.

Jajajajajajajajaj muy bueno https://t.co/U93RAfN2Un — Santiago Reyes (@Santiag14459656) May 1, 2024

“La camisa me la rompió, yo en ese momento dije, no me hirió, tengo que defenderme, tenía que ver el momento exacto para pegarle”, narró Santiago en una entrevista con el medio local RCN. El joven aseguró además que ese altercado duró alrededor de 10 minutos y cuando vio la oportunidad, le dio un golpe para neutralizarlo.

Insistió a ese medio que su propósito solo fue defenderse y cuando logró inmovilizarlo, llegó la Policía y se encargó de la situación. “Obviamente, yo no le quise pegar más porque ya para qué. Ya el policía estaba ahí y nadie hizo nada tampoco”, agregó Santiago.