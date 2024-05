Landy Párraga y su comentario con una canción de ‘Las muñecas de la mafia’

Viajes nacionales, e internacionales, lujos, carteras de marca, vestidos y más mostraba Landy Párraga, excandidata a Miss Ecuador asesinada a tiros, en sus redes sociales. Su cuenta en Instagram supera los 160 mil seguidores y horas después del crimen fueron silenciados los comentarios. Pero meses antes, ella misma dejó uno con la canción de ‘Las muñecas de la mafia’.

Fue en agosto de 2023 cuando Landy publicó una galería de fotos en las que aparece en un sobrevuelo. Aunque el caption que colocó es solo el emoji de un avión, un usuario le dejó parte de dicha canción: “Hazme volar pero en avión, quiero ser la reina de Miami a New York”. A ese “juego” o “broma” que pudo haber sido, la misma Landy siguió con la canción.

“Te volveré una muñeca, tendrás escoltas camionetas y hasta piscinas”, fue lo que la reina de belleza respondió a ese usuario. Esta es parte de la recordada canción de la narcoserie colombiana ‘Las muñecas de la mafia’, estrenada en 2009. La historia se centra en mujeres y su vida amorosa con los narcotraficantes más poderosos de ese país, de acuerdo a la reseña de Netflix.

@landyparraga.ec

Sus publicaciones cuando murió ‘El patrón’ NoreroE

El narcotraficante Leandro ‘El Patrón’ Norero, fue asesinado el 3 octubre del 2022 en la cárcel de Latacunga. Justo el mismo día en el que iba a ser procesado por presunto financiamiento y organización para la producción y tráfico de drogas. Un día después, Landy compartió una publicación en sus redes que dejó mucho a la imaginación.

“Un poquito más cerca de ti”, se lee el 4 de octubre con una fotografía del cielo, desde un avión. Al día siguiente, apareció en una fotografía desde una playa y dejó el siguiente escrito: “El corazón nunca olvida el lugar donde dejó sus mejores latidos”.

A inicios de enero de este año, Landy fue mencionada en el caso Metástasis, una trama de presunta corrupción judicial, policial y carcelaria surgida a partir de la muerte del narcotraficante. Desde dicha prisión, a través de mensajes de chats, Norero lideró una estructura de corrupción judicial.

Los celulares fueron recuperados por la Fiscalía General del Estado y con esas conversaciones de Norero se destapó a finales de 2023 el caso Metástasis, una trama de presunta corrupción judicial, policial y carcelaria para conceder beneficios a ‘El Patrón’ y su familia.

En el caso, que ya lleva más de medio centenar de procesados, se revelaron varias conversaciones de los teléfonos celulares incautados en las que aparece en varias ocasiones el nombre de Párraga, quien no tiene antecedentes penales.

El 13 de julio de 2022, Norero estaba conversando con Helive Ángulo, uno de sus hombres de confianza, apodado en esta trama como ‘Estimado’. A Norero lo investigaban por lavado de activos y Angulo tenía infiltrados en el equipo policial que estaba detrás del caso.

‘Estimado’ le dijo a Norero que los policías le habían preguntado sobre Landy Párraga y el recluso le pedía que “por nada del mundo tiene que aparecer (sic)” el nombre de la mujer.

Según ‘Estimado’, Párraga tenía una importadora y los policías tenían que revisarla por un pedido de la Fiscalía. Norero le respondió que esa importadora no era de Landy Párraga, sino “de un machucón de la man. Se llama cesar (sic).”.

Fiscalía

De los diálogos se desprende que ‘El Patrón’, como le decían a Norero, insistía en evitar que la vinculen con él y que el nombre de la excandidata a Miss Ecuador llegase a oídos de su esposa.

“Donde mi mujer sale con algo de ella. Me jodo. Por favor. Cómo llegan a ella. Mi estimado el nombre de ella no puede salir por ningún lado. Sino se me viene el mundo abajo (sic).”, dijo Norero.

De acuerdo a la Policía, Norero se encargaba desde la cárcel de Latacunga de financiar y auspiciar a Los Lobos, Los Tiguerones y los Chone Killers, entre otras bandas criminales que buscaban desplazar la hegemonía de Los Choneros, el grupo más antiguo y grande que opera en el país, de acuerdo conEFE

Asesinato

Landy fue asesinada a bala, el domingo, 28 de abril, mientras comía con su pareja sentimental en un restaurante de un centro comercial de la ciudad de Quevedo. El crimen quedó captado en una cámara de seguridad del lugar, el cual muestra el momento en que fue interceptada por dos sujetos, quienes le propinaron varios disparos hasta matarla.