Siguen en búsqueda de los 3 cuerpos faltantes en el accidente aéreo en Tiwino, Pastaza

El pasado 26 de abril ocurrió un trágico accidente de helicóptero en Pastaza. Ocho personas se movilizaban a Tiwino para la entrega de ayuda humanitaria en comunidades damnificadas por creciente de ríos cuando la aeronave explotó. La Fiscalía confirmó el pasado 28 de abril en su cuenta oficial de “X” el levantamiento de los ocho cuerpos. Sin embargo, horas más tarde se confirmó que solo se encontraron los restos de cinco de los ocupantes, mientras que aún tres están desaparecidos, según la Gobernación de Pastaza.

#ACTUALIZACIÓN | #FiscalíaEc y @PoliciaEcuador proceden con el levantamiento de los 8 cuerpos en el sector de #Tiwino. Serán trasladados a la morgue, en #Pastaza, para la práctica de las respectivas autopsias. — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) April 28, 2024

El medio local Eco Amazónico, en la entrevista realizada a Roberto Rigoberto, padre de una de las víctimas, comentó sobre la no aparición del cuerpo de su hijo. Asimismo, solicitó ayuda internacional y de las comunidades nativas del sector para la búsqueda de los cuerpos, si el Ejército tiene dificultades para ello.

“Si esta brigada no ha podido rescatar (los cuerpos) porque nos dice que es imposible, que es difícil. Si no puede, pida ayuda internacional al gobierno, para que nos ayude aquí, no nos abandonen en esto”.

A la par el padre de Katya Aragón también se pronunció. “Nos comentaron que los cuerpos fueron encontrados incluso identificados, sin embargo cuando llegamos no fue lo esperado, faltaba el cuerpo de mi hija y dos cuerpos más”.

Desde la Brigada de Selva 17 Pastaza, se traslada un equipo de rescate para continuar con las labores de búsqueda de los 3 ocupantes restantes del helicóptero accidentado, conformado por @EjercitoECU, Bomberos de Riobamba y un representante de los familiares de los ocupantes. pic.twitter.com/NAM7QmpPWv — Gobernación de Pastaza (@GoberPastaza) April 29, 2024

Desde el lunes 29 de abril, las autoridades han seguido con la búsqueda, utilizando su personal de la Brigada de Aviación del Ejército N.°15 Paquisha, Brigada de Selva N.° 17 Pastaza, Brigada de Selva N.° 19 Napo, Brigada de Fuerzas Especiales N.° 9 Patria, Cuerpo de Bomberos de Riobamba, Cruz Roja y Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Velorio de los encontrados:

El día domingo fueron encontrados cinco cuerpos que corresponden a:

Mayor Andrés Sierra

Teniente Jaime Cordones

Sargento Leonardo Gutiérrez

Cabo Édgar Montesdeoca

Diego Ima, teniente político de Curaray

El mayor Andrés Sierra está siendo velado en Guayaquil, específicamente en el Panteón Metropolitano de la Junta de Beneficencia. En cuanto al teniente Jaime Cordones, su velorio se lleva a cabo en Jardines Santa Rosa, al sur de la ciudad de Quito. Por último, Leonardo Gutiérrez está recibiendo honras fúnebres en su lugar de origen, en Aloasí, dentro del cantón Mejía en la provincia de Pichincha.