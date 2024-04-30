Sectores de Quito sin luz de 14:00 a 16:00 este 30 de abril

La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) publicó los horarios de cortes de luz para este martes 30 de abril de 2024. De acuerdo a los cronogramas, los cortes serán de dos horas, y están organizados de la siguiente manera: 08h00 a 10h00, 10h00 a 12h00, 12h00 a 14h00, 14h00 a 16h00 y de 16h00 a 18h00.
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14h00 a 16h00
LULUNCOTO
PASTEURIZADORA Y ALREDEDORES, CHIMBACALLE ( AV. NAPO ENTRE LA PASTEURIZADORA Y TÍO CAJAS LADO OCCIDENTAL), CALLES RÍO CHAMBO.
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SAN ROQUE
MERCADO DE SAN ROQUE, LA LIBERTAD, TEMPLO DE LA PATRIA, VÍA A CRUZ LOMA
MIRAFLORES
CALLES BOLIVIA ENTRE RITTER Y AV. UNIVERSITARIA, ENRIQUE RITTER (LADO ORIENTAL), AV. LA GASCA ENTRE RITTER Y MENESES, UNIVERSIDAD CENTRAL SECTOR OCCIDENTAL MIRAFLORES, ANTIGUO HOSPITAL MILITAR, PARQUE MATOVELLE, SAN JUAN, LA BASÍLICA
LA FLORESTA
LA FLORESTA, CALLE MADRID ENTRE REDONDEL DE LA FLORESTA Y 12 DE OCTUBRE, LA MARISCAL, CALLES WILSON, FOCH, LIZARDO GARCÍA Y BAQUERIZO MORENO ENTRE 12 DE OCTUBRE Y 6 DE DICIEMBRE, UNIVERSIDAD CATÓLICA, CALLES ROCA, CARRIÓN, VEINTIMILLA ENTRE 12 DE OCTUBRE Y 6 DE DICIEMBRE, AV. LA CORUÑA ENTRE EL REDONDEL DE LA FLORESTA Y REDONDEL 12 DE OCTUBRE, PLAZA LINCOLN, HOTEL QUITO, AV. GONZALEZ SUAREZ, AV. DE LOS CONQUISTADORES, RAFAEL LEÓN LARREA, CELIA ZALDUMBIDE, GUAPULO.
RÍO COCA
URB. 6 DE DICIEMBRE, EL INCA, JIPIJAPA, ISLA PINZÓN, AV. 6 DE DICIEMBRE ENTRE GASPAR DE VILLAROEL Y RÍO COCA, CONDOMINIOS EL INCA, ISLA MARCHENA, LA UDLA, LAS BROMELIAS, AV. DE LOS GRANADOS ENTRE 6 DE DICIEMBRE Y ELOY ALFARO, MONTESERRÍN, CALLE DE LOS NARANJOS, DE LAS ALONDRAS, PÍO VALDIVIEZO, AV. 6 DE DICIEMBRE (LADO ORIENTAL) ENTRE RÍO COCA Y PÍO VALDIVIEZO, AV. EL INCA ENTRE AMAZONAS E ISLA SEYMUR, AV. GALO PLAZA (LADO ORIENTAL) ENTRE REDONDEL DEL LABRADOR Y JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE, COCA COLA, AV. 6 DE DICIEMBRE (LADO ORIENTAL) ENTRE RÍO COCA Y EL INCA,CALLES ISLA GENOVESA, ISLA FERNANDINA, ISLA SANTA FE ENTRE RÍO COCA E ISLA FLOREANA, AV. LOS SHIRIS ENTRE RÍO COCA Y JOSÉ CORREA, CENTRAL TÉCNICO Y MARÍA EUFRASIA.
ANDALUCÍA
AEREONAUTICO, ANDALUCIA, EL PINAR BAJO, FELIX RIVADENEIRA, LA FLORIDA, OMNIBUS URBANO, ANDALUCIA, EL ROSARIO, QUITO NORTE, SAN PEDRO CLAVEL, SAN PEDRO CLAVERI, ANDALUCIA, FELIXRIVADENEIRA, QUITO NORTE, SAN CARLOS, SAN CARLOS MULTIF, SAN PEDRO CLAVEL, SAN PEDRO CLAVERI.
CRISTIANÍA
CARCELÉN ALTO, CALLE JUAN DE SELIS ENTRE ANTONIO DE CASTILLO Y GALO PLAZA, IASA, AV. GALO PLAZA (LADO OCCIDENTAL) ENTRE ANANSAYAS E INTERCAMBIADOR DE CARCELÉN, CARCELÉN ALTO, CALLE VICENTE DUQUE, GENERAL MOTORS OMNIBUS, COMITÉ DEL PUEBLO, AV. ELOY ALFARO (LADO ORIENTAL) ENTRE DE LOS FRESNOS Y DE LOS EUCALIPTOS, CALLE FRANCISCO DE LA TORRE Y AV. JORGE GARCÉS, AV. ELOY ALFARO (LADO ORIENTAL) ENTRE DE LAS AVELLANAS Y N74C, CALLE CAPRI, EL PORTAL DE CAPRI, COLEGIO PLANETA AZUL, CARRETAS, VALLE MONTE REAL, SAN ANDRÉS, CALLE JAVIER ESPINOZA, CONJUNTOS CAMINOS DE LOS EUCALIPTOS, YAMBAL, SANTA LUCIA BAJA, WILSON MONJE, PARKENOR, TERMINAL CARCELÉN, CALLE BARTOLOMÉ SÁNCHEZ.
CONOCOTO
SANTO DOMINGO DE CONOCOTO, COOPERATIVA MONSERRAT, SAN FRANCISCO DE LOS PINOS, PUENGASÍ, EDEN DEL VALLE, LOMA DE PUENGASÍ, SAN JOSÉ DE MONAJAS, AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (LADO ORIENTAL) ENTRE PUENTE 5 Y AV. SIMÓN BOLÍVAR, AV. SIMÓN BOLIVAR DESDE EL CAMINO DE LOS INCAS HASTA LA ENTRADA A LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL, CENTRO DE CONOCOTO, AV. LOLA QUINTANA, LA MOYA, URB. SAN GERMÁN, SAGRADO CORAZÓN DE LA ARMENIA, AV. ILALÓ ENTRE GARCÍA MORENO Y LA BOCATOMA, CALLES GONZÁLEZ SUAREZ Y EUGENIO ESPEJO EN CONOCOTO”.