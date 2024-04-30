Sectores de Quito que les cortan la luz de 12:00 a 14:00 este 30 de abril

De acuerdo al último reporte de la Empresa Eléctrica de Quito, los cortes de luz en la Capital para este martes 30 de abril, los cortes de luz serán de dos horas, en cinco bloques de desconexión por cada subestación eléctrica. Comenzaron desde las 08:00 y el último apagón es de 16:00 a 18:00.
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Cortes de 12:00 a 14:00
EL BOSQUE
COCHAPAMBA, EL PINAR ALTO, URB. PASEOS DEL PICHINCHA, SAN VICENTE DE LA FLORIDA, LAS CUMBRES, SAN VICENTE TERRANA, UNIÓN NACIONAL, EL PORTAL DEL BOSQUE, LIFE, CALLE ZAMORA, INSTITUTO NACIONAL DE POLICÍA, AV. DE LA PRENSA ENTRE LOGROÑO Y MARIANO ECHEVERRÍA, AV. 10 DE AGOSTO ENTRE MONUMENTO LABRADOR Y GRUPO MOTRANSA, AV. MARISCAL SUCRE ENTRE ALONSO TORRES Y BECK ROLLO, SECTOR QUITO TENIS, CLUB DE TENIS BUENA VISTA, AZKUNAGA, AV. BRASIL ENTRE GRANDA CENTENO Y HIDALGO DE PINTO, EL BOSQUE, CENTRO COMERCIAL EL BOSQUE, AVENIDA DEL PARQUE, CALLE ALONSO DE TORRES, QUITO TENIS ALTO, EL PINAR BAJO, LA CONCEPCIÓN, AV. DE LA PRENSA (LADO OCCIDENTAL) ENTRE LOGROÑO Y MANUEL VALDIVIESO.
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EPLICACHIMA
SANTA ROSA DE ARGELIA, ARGELIA BAJA, LUCHA DE LOS POBRES, SAN CRISTOBAL, PUEBLO UNIDO, ASISTENCIA SOCIAL, VALLE DEL SUR, SAN MARTÍN, LUCHA DE LOS POBRES ALTA ALLPALLACTA, CAUSAYLLACTA, GUAJALO, HUAYRALLACTA, INTILLACTA, LUCHA DE POBRES, MUYULLACTA, PACARILLACTA, QUILLALLACTA, RUCCULLACTA, SAN CRISTOBAL, SAN BARTOLO, SANTA ROSA, SUCRE FUNDEPORTE, TAMBOLLACTA, TAMIALLACTA, TURUBAMBA BAJO, UNIÓN POPULAR, ARGELIA, ARGELIA BAJA, ARGELIA INTERMEDIA Y ARGELIA ALTA, SAN BARTOLO, CUARTEL EPICLACHIMA, SECTOR DE LAS ANTENAS, LA FORESTAL ALTA, HIERBA BUENA 2, ORIENTE QUITEÑO, MIRAVALLE, CAMINO DE LOS INCAS, SAN MIGUEL DE CHACHAS.
LA CAROLINA
BATÁN BAJO, PLAZA SÁN MATÍN, CALLES FRANCISCO ANDRADE MARÍN, JUAN SEVERINO, ANTONIO NAVARRO, JUAN BOUSSINGAULT, JIMENEZ DE LA ESPADA, MANUEL BARRETO, AV. ELOY ALFARO ENTRE REPUBLICA Y SHIRYS, LA CAROLINA, LA REPUBLICA Y AMAZONAS, BATAN BAJO, LA PAZ, CALLE ALEXANDE VON HUMBOLT, WHYMPER, PAÚL RIVET, LA PRADERA, AV. DE LA REPUBLICA ENTRE EL JARDÍN Y DIEGO DE ALMAGRO, CENTRO COMERCIAL EL JARDÍN, PARQUE LA CAROLINA (JARDÍN BOTÁNICO).
NUEVO CUMBAYÁ
CUMBAYÁ CABECERA, EMPRESA ELÉCTRICA, LA COMARCA, LA PRAGA, LOS AROMITOS, PEREZ PALLARES, PILLAGUA, PORTAL CUMBAYÁ 1, SANTA LUCIA (URB.), CEBOLLAR, CUMBAYA CABECERA, EMPRESA ELECTRICA, JACARANDA, LA COMARCA, MIRAVALLE, MIRAVALLE (AMANZ), ICHIMBIA, BELLAVISTA, STA.LUCIA (URB.), AUQUI CHICO, COL. ALEMAN, COL. DE MEDICOS, JARDIN DEL ESTE, LA CATOLICA, LA FLORENCIA, LUMBISI, S.FRANCIS PINSHA, S.FRANCISCO TANDA, S.JOSE, S.JUAN, S.JUAN ALTO, S.PATRICIO. CONGRESO NACIONAL, GUAYRALOMA, S.FCO DE TANDA, S.PED INCHAPICHO, S.VICENTE TANDA, TACURI, VALLE DE NAYON.
NUEVO AEROPUERTO
SANTA ROSA, GUAMBI, TABABELA, SAN JOSÉ DE PUEMBO, CALLE MANUEL BURBANO (LADO ORIENTAL) ENTRE 10 DE AGOSTO HASTA CHAUPI MOLINO, CALLE CARLOS ANDRADE MARÍN (CENTRO DE PUEMBO)
DIEZ NUEVA
LA COLÓN, LA FLORESTA, LA PAZ, MARISCAL SUCRE.
PÉREZ GUERRERO
CDLA UNIVERSITARIA, LA GASCA, LAS CASAS BAJO, MARISCAL SUCRE, MIRAFLORES BAJO, SANTA CLARA, AV. LA COLÓN, MARISCAL SUCRE, SANTA CLARA, AV. AMERICA, LARREA, SANTA CLARA, SAN JUAN.
EL QUINCHE
CACHUCO, CHAQUIBAMBA, LA VICTORIA, SAN JOSÉ DEL MOLINO, SAN RAFAEL, SAN VICENTE DE GUA, SEVILLA, VILLACIS, SAN MIGUEL DEL QUINCHE, JESÚS DEL GRAN PODER, LA VICTORIA, LA DELICIA, PARTE DE CHECA, SELVA ALEGRE, ZAMORA, OTÓN DE VELEZ, SAN VICENTE, BELLAVISTA, BELLO HORIZONTES 1ETP, BELLO HORIZONTES 2ETP, CEBAUCO, CHAQUIBAMBA, CIA.HIGUERITA, COOP. POLICIA NACIONAL, EL PARAISO, HUERTOS FAMILIAR, LA CONCEPCIÓN, LA ESPERANZA, LA MERCED, LA SOFÍA, LOS MOLINOS, NUEVA ESPERANZA, PATRIA LIBRE, PICHINCHA, PUEBLO VIEJO, PURUANTAG, SANTA MONICA, SAN IGNACIO, SAN JOSÉ DEL MOLINO, SAN JOSÉ, SAN JUAN, SAN LORENZO, SAN LUIS, SAN MIGUEL QUINCHE, SAN PEDRO, SAN RAFAEL.
EUGENIO ESPEJO
CHILLOGALLO (SECTOR OCCIDENTAL DESDE LA AMBROSIO ACOSTA), 25 DE DICIEMBRE, SAN MATEO, LA INDEPENDENCIA, CRISTALINA, SANTA CLARA, CALLE CARLOS FREILE DESDE EL PARQUE MATOVELLE, 10 DE MAYO, SANTA ROSA DE CHILLOGALLO, SAN LUIS DE CHILLOGALLO, CALLE JULIÁN ESTRELLA, CHILLOGALLO (SECTOR ORIENTAL DESDE LA JOAQUÍN ALVAREZ), CIUDADELA IBARRA, LA DELICIA, CALLE CARLOS FREILE DESDE EL PARQUE MATOVELLE HASTA LA FRANCISCO LÓPEZ, PARQUE CENTRAL CHILLOGALLO, CALLE EMILIO UZCÁTEGUI, AV. RUMICHACA ÑAN DESDE GUAYANAY ÑAN HASTA LA ECUATORIANA, COOPERATIVA DEL EJÉRCITO NACIONAL, PUEBLO SOLO PUEBLO, AV. QUITUMBE ÑAN ENTRE GUAYANAY ÑAN HASTA QUILLA ÑAN, LA ECUATORIANA, TURUBAMBA DE MONJAS, CALLE CAMILO OREJUELA, CALLE 17 DE MAYO, CAMAL METROPOLITANO, QUITUMBE (CALLE ERNERTO ALBÁN, CALLE C Y CALLE D ENTRE CALLE 10 Y JORGE SALVADOR LARA); ALREDEDORES DE LAS COCHERAS DEL METRO”.