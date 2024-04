Mujer encuentra a su gata en un peligroso lugar de la cocina y la sorprende con hazaña

El ingenio de los felinos jamás dejará de ser noticia. En esta ocasión fue una gata de nombre Palta la que se robó las miradas a través de TikTok luego de meterse en un peligroso lugar de la cocina. Su tutora, la usuaria Oriana Colutta, no dudó en compartir con sus casi 800.000 seguidores la gran hazaña de su mascota y se volvió viral.

La tierna gata fue agarrada infraganti al interior de una alacena, pero no cualquiera, si no una llena de vajillas de vidrio. Entre copas, y vasos consiguió la joven a Palta, a quien rápidamente le preguntó: “¿Cómo vas a salir de ahí Palta? Contame, ¿cómo vas a salir sin tirar ningún vaso? Quiero saber. Está complicado, a ver”.

Y la misma interrogante de Oriana al ver a su minina en una nueva travesura, se hicieron los internautas. Pero la michi se encargó de no decepcionar a su dueña, y no solo salió ilesa del pequeño lugar que adoptó como cueva por algunos segundos, si no que en su paso no rompió ni un solo objeto.

¡Aplausos para Palta!

La destreza de Palta rápidamente se convirtió en tema de conversación en la red social. “Lo tenía todo fríamente calculado”, “El michi: mira yo te muestro Karen”, “Tienen precisión matemática”, “Ya entré, así que puedo salir. Una genia”, “El que sabe, sabe”, “Hacía el cálculo mientras la retaban”, comentaron los usuarios; quienes a igual que Oriana pensaron que la minina perdería el reto.

Otros no dudaron en compartir las fallidas hazañas de sus gatos: “La mía es igual se mete por todos lados”, “Que genia Palta, Bonarda rompe todo”, “Jajaja yo lucho con las mías para que no rompan nada”. Y gracias al tenso momento que protagonizó, rápidamente la ingeniosa gata se viralizó a través de TikTok, al punto de acumular más de 770.000 visualizaciones y alrededor de 43.000 likes.