Pepe Mujica: “tengo un tumor en el esófago”.

El expresidente de Uruguay, José Mujica, dio a conocer mediante una rueda de prensa que le detectaron un tumor en el esófago. Fue mandatario del país sudamericano desde 2010 hasta 2015, y actualmente tiene 88 años.

“Necesito informarles que el viernes pasado, concurrí al CASMU (Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay), a hacerme un chequeo, donde se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo, obviamente muy comprometido, y que es doblemente complejo en mi caso porque padezco una enfermedad inmunológica”, dio a conocer Mujica mediante una rueda de prensa.

Pepe Mujica señaló que esa enfermedad la tiene desde hace 20 años, misma que lo afectó, entre otras cosas los riñones, lo que le crea dificultades para tratamientos de quimioterapia, o de cirugía, todo eso lo están evaluando los médicos especialistas.

Pepe Mujica anuncia que tiene un "tumor en el esófago doblemente complejo" por padecer "una enfermedad inmunológica". Su mensaje en estas horas: "la vida es hermosa, se gasta y se va. El quid de la cuestión es volver a empezar cada vez que uno cae. Si hay bronca que la… pic.twitter.com/z6hvRLMfsS — Marco Teruggi (@Marco_Teruggi) April 29, 2024

Asimismo, expresó: “Yo les quiero transmitir que en mi vida más de una vez anduvo la parca (muerte) rondando el catre. Pero me siguió pastoreando todos estos años. Seguramente que, por obvias razones, esta vez me parece que vengo con la guadaña en ristre. Veremos lo que pasa”.

El 2024 es un año de elecciones en Uruguay. José Mujica dijo que seguirá militando fiel a su manera de pensar y dedicándose a trabajar la tierra. “Siempre he sido un terrón con patas y amo la tierra, y mientras el rollo aguante voy a estar”, agregó.

“Luchen por el amor, no se dejen engatusar por el odio. Si los llega a atrapar la droga, no se queden solos, nadie se salva solo. Pidan colaboración, luchen. La única libertad está en la cabeza y se llama voluntad. Y si no la utilizamos, no somos libres. Esto hay que entenderlo”, fue el mensaje que envío Pepe Mujica a la juventud.