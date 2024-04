Landy Párraga habría recibido dinero de Leandro Norero, según Fiscalía

En el testimonio anticipado de Hélive Angulo alias ‘Estimado’, mencionó que el narcotraficante Leandro Norero intentó mantener en secreto su relación con la excandidata a Miss Ecuador, Landy Párraga. Esto, porque hasta había pagado a policías para tratar de ocultarlo, sobre todo de su esposa.

Hélive contó que agentes de la Unidad de Lavado de activos lo contactaron para solicitar la cantidad de USD 1 500 000 para informarles todo del caso del que le estaban investigando al ‘Patrón’. En un principio el narcotraficante dijo dar 100.000 dólares por la información, pero todo cambió cuando Angulo le preguntó del nombre de Landy Párraga.

Según ‘Estimado’, Párraga tenía una importadora y los policías tenían que revisarla por un pedido de la Fiscalía. “Me pasaron un nombre que es de Landy Párraga para que vea que sí manejaban información de Norero. En ese momento le escribí al señor Leandro Norero Tigua, y me indicó que sí la conocía y que por favor pagara lo que fuera necesario con el objetivo de que esta señorita no apareciera dentro del proceso”, relató.

La tesis de la Fiscalía es que Párraga recibía pagos a nombre de Norero tal como se evidencia en uno de los chats que forman parte del expediente del caso Metástasis, entre el narco y Mayra Salazar.

El pasado 31 de julio de 2022, Salazar le informó al narco que dos jueces de Cotopaxi: José Luis Segovia y Santiago Zumba (procesados actualmente), no iban a poder otorgarle un habeas corpus a su hermana, Johanna Zambrano Tigua, quien también fue detenida en mayo de 2022 cuando allanaron la mansión.

Entonces Norero le pidió a Salazar que los magistrados devuelvan los $6.000 que ya habían pagado por el fallo a favor. Entonces el Patrón dio los datos de dos personas: el uno de los apellidos Núñez Carvajal al que debían transferirle $4000 y los otros $2.000 dispuso que se vayan a otra cuenta, que quedó en evidencia en la imagen que envió: esa cuenta, de acuerdo con la teoría de Fiscalía, le pertenecía a Landy Párraga.

También aparecen varias imágenes de comprobantes de depósitos a la cuenta de la excandidata a Miss Ecuador. En junio de 2022 fue de $2.000. Otro en julio se evidencia que le transfirieron $4.000 y otro en agosto que registra un valor de menos de $1.000.