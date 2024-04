El domingo 28 de abril no habrá cortes de energía en todo el Ecuador. Imagen: Ministerio de Energía y Minas

El ministro de Energía y Minas, Roberto Luque, señaló que el sábado 27 de abril los cortes de energía se reducirán en ciertas ciudades, mientras que para el domingo 28, las desconexiones se suspenden en todo el territorio nacional.

Las decisiones adoptadas desde esta cartera de Estado, responden a una mejora en el nivel de los embalses ubicados en el Austro. Además, el titular de esta entidad, Roberto Luque señaló que:

“Los embalses han mejorado paulatinamente. En Mazar se incrementó 0.6 metros; y, Paute subió 1 metro. El déficit para mañana estará en 5 gigavatios hora, lo que posibilita la reducción de los cortes eléctricos. Hoy en particular la demanda que se proyectó por parte de Operador Nacional de Electricidad (CENACE), ha sido superada por alrededor de 140 megavatios (MW), no obstante, no hemos subido el número de horas de cortes”.

En relación con la Subestación Pascuales, que abastece a los sectores de La Aurora y Daule, el ministro indicó que, continúan los trabajos de mantenimiento que son estrictamente necesarios y emergentes.

El titular encargado de la cartera de Estado, también se refirió a la recepción de varias ofertas y a los plazos de la entrega del estudio de mercado para la nueva generación eléctrica, con el fin de arrancar con el proceso formal con una hoja de ruta que incluye la coordinación con la Presidencia de la República.

Los Ministerios de: Ambiente, Agua y Transición Ecológica; Economía y Finanzas; la Secretaría Nacional de Planificación; y, la Contraloría General del Estado.

“La crisis no ha sido superada, es por ello que se analiza soluciones integrales para solventar la peor sequía que ha vivido el país en 60 años, con ejes basados en, eficiencia energética, inversión en nueva infraestructura, entre otros aspectos”, señaló el Ministerio de Energía y Minas. .