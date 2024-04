Crisis eléctrica: Ecuador pedirá a Colombia una eventual reconexión “lo antes posible”

No hay fecha para el cese de los apagones en Ecuador.

El ministro interino de Energía y Minas de Ecuador (e), Roberto Luque, dijo ayer que Colombia cortó totalmente la interconexión eléctrica con Ecuador en medio de una crítica situación energética para ambos países por la sequía de sus embalses, que en territorio nacional ha llevado desde hace dos semanas a apagones programados de hasta trece horas al día.

Ante esa situación, Luque indicó que los operadores de los sistemas eléctricos nacionales de ambos países están en conversaciones a nivel técnico para evaluar una eventual reconexión “lo antes posible”.

Agregó en rueda de prensa que que actualmente las autoridades colombianas han desconectado su sistema eléctrico del de Ecuador, aún cuando Colombia ya había suspendido la exportación de electricidad a Ecuador debido a que no cuentan con excedentes y tienen toda su generación enfocada en abastecer la demanda nacional.

Quinta rueda de prensa: actualización de la situación energética del país.@RecNaturalesEC pic.twitter.com/6bH2EgBBYl — Roberto Luque (@RobertoLuqueN) April 27, 2024

Tras haber conversado con su homólogo colombiano, Andrés Camacho, el ministro ecuatoriano detalló que Colombia cortó la interconexión porque, pese a estar suspendido el envío de energía, los sistemas eléctricos absorben cierta energía del otro país a través de esas líneas de alto voltaje.

”Al tener ellos una red más grande, nosotros tendemos a chupar más energía con estos cortes”, dijo Luque, quien señaló que esta situación ocurre sobre todo cuando queda fuera de operación la central hidroeléctrica de Coca Codo Sinclair, la de mayor potencia del país con 1.500 megavatios, que en los últimos días tuvo paradas de precaución por exceso de sedimentos en su zona de captación.

“Nadie estaba pasando electricidad. Ni de Ecuador a Colombia ni de Colombia a Ecuador. Es un tema más de estabilidad o frecuencia de la señal, nos conviene estar conectados”, manifestó el ministro, quien precisó que la intención es resolver el asunto de manera amistosa.

Además, el titular de esta entidad, Roberto Luque añadió que, «los embalses han mejorado paulatinamente. En Mazar se incrementó 0.6 metros; y, Paute subió 1 metro. El déficit para mañana estará en 5 gigavatios hora, lo que posibilita la reducción de los cortes eléctricos. Hoy en particular la demanda que se proyectó por parte de Operador Nacional de Electricidad (CENACE), ha sido superada por alrededor de 140 megavatios (MW), no obstante, no hemos subido el número de horas de cortes” indicó la autoridad.