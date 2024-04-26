Sectores en Quito sin luz de 10:00 a 14:00 este 26 de abril

De acuerdo al nuevo cronograma de la Empresa Eléctrica de Quito (EEQ) sobre los horarios de cortes de luz para este viernes 26 de abril de 2024 serán de cuatro horas y los cronogramas se dividen en cuatro jornadas: 02h00 a 06h00; 06h00 a 10h00; 10h00 a 14h00; 14h00 a 18h00.
PUBLICIDAD
Revisa los sectores que serán afectados por el primer bloque de corte de luz durante la mañana del último viernes de abril.
CHIMBACALLE
CHIMBACALLE, FORESTAL ALTA, FORESTAL BAJA, LOS ANDES, TEATRO MÉXICO, PIO XII, SAN JOSÉ DE MONJAS, LA MAGDALENA, LA SENA, LOS ANDES, LOS DOS PUENTES, TEATRO MÉXICO, PANECILLO, SANTA ANA, VILLA FLORA, CHAHUARQUINGO, CHIMBACALLE, FORESTAL ALTA, FORESTAL BAJA, FORESTAL MEDIA, LOTIZACIÓN QUINGAIZA, PIO XII, VERTIENTES UNAB
ESCUELA SUCRE
LA MARIN, PLAYÓN DE LA MARIN, CALLE ROCAFUERTE ENTRE MONTUFAR Y CASPICARA, LAURENCIO SILVA; CALLE JUNIN, TELEANDINA
DIEZ VIEJA
ITCHIMBIA, JULIO MORENO D., LA ALAMEDA, LA VICENTINA, SANTA LUCIA, JULIO MORENO D., LA FLORESTA, MARISCAL SUCRE
BELISARIO QUEVEDO
SELVA ALEGRE ENTRE LA ISLA Y AV. 10 DE AGOSTO,RUIZ DE CASTILLA ENTRE SELVA ALEGRE Y PARQUE ITALIA, ULLOA ENTRE LAS CASAS Y AV. COLÓN, GASPAR DE CARVAJAL ENTRE LAS CASAS Y UNIVERSIDAD CENTRAL, UNIVERSIDAD CENTRAL SECTOR ORIENTAL, AV. LA GASCA ENTRE AMERICA Y FERNANDO SANTILLÁN, PARQUE LA ISLA, PARQUE ITALIA, HUMBERTO ALBORNOZ, CRISTO REDENTOR, CALLE ATACAMES Y ANTONIO DE HERRERA, SANTA CLARA DE MILÁN, BARTOLOMÉ DE LAS CASAS DESDE JUAN ACEVEDO.
GRANDA CENTENO
GRANDA CENTENO, VOZ DE LOS ANDES, AV. GRANDA CENTENO, CALLE JUÁN JOSÉ VILLALENGUA, LA Y, AV. 10 DE AGOSTO (LADO OCCIDENTAL) ENTRE NACIONES UNIDAS Y AMÉRICA LA MAÑOSCA ENTRE MIRANDA Y AMÉRICA, RUMIPAMBA CALLES VASCO DE CONTRERAS Y MANUELA SANZ, ALREDEDORES DE LA UNIDAD EDUCATIVA BORJA 3, LA MAÑOSCA ENTRE MIRANDA Y OCCIDENTAL, JARDINES DE IÑAQUITO, UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS, URB. QUITO TENIS, CALLES ALONSO TORRES Y LOS CABILDOS (ENTRE ALMONEDAS Y LOS COMICIOS).
GUALO
SAN MIGUEL DE AMAGASI, BELLA AURORA, EL EDÉN, HOSPITAL SOLCA, EL CARMÉN ALTO, CALLES DE LAS CAMELIAS, DE LAS ANONAS, DE LOS CHOLANES, SAN ISIDRO DEL INCA, BUENOS AIRES, LA CAMPIÑA DEL INCA, CALLE DE LOS NOGALES ENTRE ELOY ALFARO Y PASAJE LOS ARBOLITOS, CALLE DE LOS GUAYACANES, LLANO GRANDE, SIMÓN BOLÍVAR (LADO ORIENTAL) ENTRE MANUEL BENÍTEZ Y EL PORTAL, PANAMERICANA NORTE (LADO SUR) ENTRE EL PORTAL Y EL PUENTE DE CALDERÓN (9 DE AGOSTO). LLANO CHICO, MARANTHA, TINALLO, CENTRO DE CALDERÓN, BONANZA, SAN JUAN LOMA, CALLES 17 DE SEPTIEMBRE, Y CALLE CARAPUNGO, LA LIBERTAD, GUALO, LA DOLOROSA, ALVAROPAMBA, SANTA ANA DE COCOTOG, JESÚS DEL GRAN PODER, SAN JOSÉ DE COCOTOG, ZAMBIZA, NAYÓN, EL PORTAL, SIMÓN BOLÍVAR (LADO OCCIDENTAL) ENTRE MANUEL BENÍTEZ Y EL PORTAL, LA BOTA, CARMÉN BAJO, BELLA AURORA, LA DELICIA.
ANDALUCÍA
AEREONAUTICO, ANDALUCIA, EL PINAR BAJO, FELIX RIVADENEIRA, LA FLORIDA, OMNIBUS URBANO, ANDALUCIA, EL ROSARIO, QUITO NORTE, SAN PEDRO CLAVEL, SAN PEDRO CLAVERI, ANDALUCIA, FELIXRIVADENEIRA, QUITO NORTE, SAN CARLOS, SAN CARLOS MULTIF, SAN PEDRO CLAVEL, SAN PEDRO CLAVERI.
COTOCOLLAO
SAN ENRIQUE VELASCO, MENA DEL HIERRO, EL CONDADO, URB. EL CONDADO, CALLE JUAN PROCEL, CALLE RÍO YANACONA, AV. MARISCAL SUCRE (LADO NORTE) ENTRE EL PUENTE DE LA MACHALA Y REDONDEL DEL CONDADO, AV. MANUEL CORDOVA GALARZA (LADO OCCIDENTAL) ENTRE EL REDONDEL DEL CONDADO Y HOSTERÍA ALEMANA, MARESA, SAN LUIS BAJO, 27 DE JULIO, PUSUQUÍ, SEÑOR DEL ÁRBOL, SANTA TERESITA, SANTA CLARA, SAN JOSÉ, GRANILANDIA, ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA, PUSUQUÍ CHICO, ESCUELA MILITAR ELOY ALFARO, ATUCUCHO, BELLAVISTA, BELLAVISTA ALTA, SANTA ANITA, SANTA MARÍA DE COTOCOLLAO, RUMILOMA, SANTA ROSA DE SINGUNA, TIWINZA, PISULÍ, LA LEGARDA DESDE BUENA AVENTURA AGUILERA HASTA SANTA MARÍA, CALLE TANDAYAPA, PABLO ESTEBAN YEROVÍ, VÍA A NONO, RUMIÑAHUI, DAMMER, COLEGIO AERONAÚTICO, CÉSAR BORJA LAVAYERI, CALLE PEDRO DE ALVARADO, CALLE RIGOBERTO HEREDIA, CALLE NAZARETH Y AV. DEL MAESTRO, CALLE JOAQUÍN DE ARTETA, AV. REAL AUDIENCIA ENTRE NAZARETH Y HUMBERTO MARÍN, AV. GALO PLAZA (LADO OCCIDENTAL) ENTRE NAZARETH E ISAAC ALBENIZ, CENTRO DE COTOCOLLAO, LA OFELIA, LA DELICIA, PONCIANO ALTO, PARQUE DE LOS RECUERDOS, REAL AUDIENCIA ENTRE DIEGO DE VASQUEZ Y BELLAVISTA, CALLE LIZARDO RUIZ Y UNIÓN Y PROGRESO, BELLAVISTA ENTRE DIEGO DE VASQUEZ Y GALO PLAZA, MUNICIPIO LA DELICIA, ESTADIO DE LA LIGA, CONDADO SHOPPING, PONCIANO, CALLE CUICOCHA, AV. JOHN F. KENNEDY, COTOCOLLAO, LA DELICIA, DIVINO NIÑO, ALHAMBRA, UNIVERSIDAD INDOAMERICA, PARQUE SODIRO, VILLAS DEL ROSARIO, CALLE HUACHI, CALLE SABANILLA, CALLE DE LOS CEDROS Y NAZACOTA PUENTO, 23 JUNIO BARRIO, LOYOLA, SAN JOSÉ DEL CONDADO, QUITO TENNIS Y GOLF CLUB, PRADOS DEL CONDADO, SAN JOSÉ DE CANGAHUA, JAIME ROLDOS, LAS TENERIAS, CATZUQUI, CONSEJO PROVINCIAL, SAN FRANCISCO DE RUMIHURCO.
SAN PABLO
ALMA LOJANA, JARDÍN DEL VALLE, LAS ORQUIDEAS
INGA BAJO
INGA ALTO, INGA, ITULCACHI, PALUGO, SAN FRANCISCO 1