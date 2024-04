En Guayaquil las planillas de luz eléctrica suben un 50% más

En Guayaquil hay quejas por los cobros excesivos registrados las planillas de luz eléctrica de marzo-abril, situación que ha llevado a muchos usuarios a acudir a las instalaciones de la Empresa Eléctrica, ubicadas en La Garzota -al norte de la urbe- para expresar sus molestias porque, en los peores casos, hay ciudadanos que aseguran que los montos han superado el 50%.

“El mes pasado pagué 68. Este mes me llego la planilla por 90 dólares, esto es un robo terrible. Fue el lunes a la Empresa Eléctrica a quejarme, pero en si no me dan solución”, comenta Kelly González.

Otro ciudadano, Ricardo Moya comenta que su caso “es peor”. “Yo tengo departamentos de alquiler, mis inquilinos no pagan la luz directamente porque yo les hago un cobro extra en la mensualidad del alquiler, pero este mes facturas de luz que generalmente salían en 20 dólares al mes, me han llegado de 60... Es terrible y nadie da solución”, afirma.

¿Se está cobrando la mitad de la planilla como anunció el presidente Noboa?

El 16 de abril Daniel Noboa, presidente del Ecuador, anunció que el 50 % de las planillas de energía eléctrica de abril de los hogares será cubierto por el Gobierno. Esta condonación, según el anuncio Primer Mandatario, es consecuencia de los apagones por la crisis energética.

En efecto, varios ciudadanos han manifestado que sí se está respetando el cobro del 50%, no obstante, aseguran que “no hay ningún ahorro”.

Es el caso de Ricardo Acosta, quien explica que a pesar del descuento del 50%, “el valor de las planillas subió exorbitantemente este mes. Yo pagaba $120 a $140 mensual, este mes me llegó la factura por 300 dólares. Me están descontando el 50%, es decir, pagué USD 150, ¿qué beneficio recibí? Ningugo, porque es lo mismo que venía pagando, yo pensé que realmente sí esa condonación nos iba a beneficiar, pero nada... Así están las cosas en este país.

Me dice el guardia que sí está cobrando la mitad, que me acerque a preguntar. Vengo a hacer el trámite porque no nos alcanza a pagar tanto”

El Ministro de Energía dice que los “altos costos” se deben a las olas de calor

El Ministro de Energía, Roberto Luque, habría señalado que los “altos costos” de las planillas de luz eléctrica se deben a las “condiciones climáticas extremas”. “La mayoría de las quejas han venido de la región Costa”, dijo el Ministro durante una rueda de prensa que ofreció el jueves 25 de abril.

Cuarta rueda de prensa: actualización de la situación energética del país.@RecNaturalesEC pic.twitter.com/GZqfL0EOJi — Roberto Luque (@RobertoLuqueN) April 25, 2024

Luque recalcó en la rueda de prensa que marzo experimentó temperaturas inusualmente altas debido a las olas de calor, lo que contribuyó al aumento en los costos, porque -según explicó- la revisión de medidores inteligentes no reveló ninguna relación con los cortes de energía eléctrica.