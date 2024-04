VIDEOS: así fue cómo sujetos violaron la seguridad de una urbanización e ingresaron, en el sur de Quito

Cámaras de seguridad de una urbanización ubicada en el sur de Quito, registraron el momento en que dos sujetos forzaron la puerta de la entrada e ingresaron, con el objetivo de observar todo lo que había el lugar. Los hombres estaban vestidos con un saco y un buzo de color gris. Uno de ellos está puesto una gorra y finge hablar por teléfono, mientras su cómplice está forzando la cerradura.

Tal y como se observa en las imágenes, en cuestión de segundos ingresaron. Ya al interior, la cámara de vigilancia que está en las gradas logran captarlos. El sujeto que usa una gorra, continúa con el teléfono apegado a su oreja, mientras le da vuelta a la cámara en dirección a la pared.

Asimismo, otra de las cámaras registró a los dos sujetos en el parqueadero de la urbanización, donde, tal y como lo hacen con cada lugar, estudian y analizan detenidamente todo lo que ven a su paso. Incluso, moradores indicaron a Metro Ecuador que gracias a que se encendieron las luces del parqueadero, los sujetos no logran tomar lo que había en el lugar.

Finalmente, como si se tratara de unos moradores del lugar, salieron y se fueron sin levantar ninguna sospecha. El hecho se registró entre las 19h00 y 19h30, en el sector de Chillogallo.

Intentaron ingresaron una segunda vez

Gabriela Díaz, quien vive en la urbanización, cuenta a Metro Ecuador que intentaron ingresar una segunda ocasión al momento de que una moradora salió, y al regresar y no podía entrar, el mismo sujeto que forzó la entrada, le intentó ayudar.

“La vecina se quedó asustada, porque dijo que nunca había visto a esas personas. (...) Estas personas como suponemos con los vecinos, no sabemos si fueron a robar ese momento o fueron a vigilar la casa internamente como es, qué tipo de seguridad tenemos, y volver. (...) Ese fue el temor, de que regresen”, contó Gabriela.

También dio a conocer que el día de los hechos, el lunes 22 de abril, la Policía llegó alrededor de las 22h00, que ya estaban todos los moradores de la urbanización, vieron los videos, y les dijeron que iban a dar más vigilancia.

“Casi no hay vigilancia, esta vez no se llevaron nada, pero si estamos con el temor de que regresen, o ya sepan cómo son los departamentos de distribución y todo. La Policía nos supo indicar que no podemos poner una denuncia porque no se llevaron ningún objeto, solo nos dejaron sus número para poder comunicarnos con ellos”, agregó.